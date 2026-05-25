Taxista é preso por cobrar R$ 3,4 mil de turistas em corrida no Rio

Um motorista de táxi acabou preso no Rio de Janeiro após aplicar um golpe contra turistas em Copacabana. O suspeito tentou cobrar R$ 3,4 mil por um trajeto que, na realidade, custaria aproximadamente R$ 40.

As vítimas são dois turistas da Alemanha que foram surpreendidos pelo valor abusivo no momento de fechar a conta da viagem. A fraude foi detectada por agentes do 19º BPM, acionados para verificar a irregularidade cometida por meio de uma máquina de cartões.

Com o homem, as autoridades apreenderam três máquinas de cobrança, dois aparelhos celulares e diversos cartões de crédito. O flagrante ocorreu em plena Zona Sul carioca, onde a polícia constatou a tentativa de estelionato logo após o desembarque dos passageiros.

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O caso foi encaminhado para a Deat (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo).