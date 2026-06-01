Mulher cai de escada de avião durante desembarque e morre

Uma passageira morreu após cair da escada saindo de um avião no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo (SP).

Maria da Glória Pereira da Silva Fávaro, de 72 anos, estava em um voo que saía de Ribeirão Preto, no interior do estado. Ela caiu da escada durante o desembarque. O caso aconteceu na sexta-feira (29/5), segundo a companhia aérea Latam.

Ela foi levada ao hospital em uma ambulância do aeroporto, mas morreu nesse domingo (31/5), após dois dias internada. Em nota, a Latam lamentou o caso e disse que "segue todos os protocolos previstos para este tipo de situação".

A Aena, concessionária responsável pelo aeroporto, informou que a passageira recebeu os primeiros socorros no local e foi levada para a UPA do Jabaquara em seguida. Em nota, a empresa também lamentou a morte.

O corpo de Maria da Glória vai ser enterrado na cidade de Ituverava, no interior de São Paulo. A dinâmica do acidente não foi esclarecida pela polícia até o momento.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A reportagem procurou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para saber a dinâmica do acidente. O espaço será atualizado quando houver retorno.