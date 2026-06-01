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ACIDENTE

Mulher cai de escada de avião durante desembarque e morre

Ela foi levada ao hospital em uma ambulância do aeroporto, mas morreu nesse domingo (31/5), após dois dias internada

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Folhapress - Notícias
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Repórter
01/06/2026 14:40

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Em nota, a Latam lamentou o caso e disse que 'segue todos os protocolos previstos para este tipo de situação'
Em nota, a Latam lamentou o caso e disse que 'segue todos os protocolos previstos para este tipo de situação' crédito: Latam/Divulgação

Uma passageira morreu após cair da escada saindo de um avião no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo (SP).

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Maria da Glória Pereira da Silva Fávaro, de 72 anos, estava em um voo que saía de Ribeirão Preto, no interior do estado. Ela caiu da escada durante o desembarque. O caso aconteceu na sexta-feira (29/5), segundo a companhia aérea Latam.

Ela foi levada ao hospital em uma ambulância do aeroporto, mas morreu nesse domingo (31/5), após dois dias internada. Em nota, a Latam lamentou o caso e disse que "segue todos os protocolos previstos para este tipo de situação".

A Aena, concessionária responsável pelo aeroporto, informou que a passageira recebeu os primeiros socorros no local e foi levada para a UPA do Jabaquara em seguida. Em nota, a empresa também lamentou a morte.

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O corpo de Maria da Glória vai ser enterrado na cidade de Ituverava, no interior de São Paulo. A dinâmica do acidente não foi esclarecida pela polícia até o momento.

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A reportagem procurou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para saber a dinâmica do acidente. O espaço será atualizado quando houver retorno.

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