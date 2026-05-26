Mulher sobrevive após parapente colidir com avião
Pilota escapou com ferimentos leves após ser atingida por uma aeronave durante voo na Áustria; gravação do acidente viralizou
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Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que um parapente colide com um pequeno avião em pleno voo no espaço aéreo da Áustria. O caso aconteceu no último sábado (23/5) e as imagens foram divulgadas pela própria pilota do parapente, identificada como Sabrina, que sobreviveu à queda com apenas ferimentos leves.
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WATCH: A paraglider gets hit by a Cessna 172 near the Austrian town of Zell am See.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 24, 2026
The paraglider was able to pull her rescue parachute and land safely shortly after the incident on Saturday.
According to police, the 44-year-old Austrian had started from Schmittenhöhe in… pic.twitter.com/HYQ7euRu57
A gravação, com quase três minutos de duração, mostra o instante exato em que o equipamento de Sabrina atinge a hélice esquerda da aeronave. Após o impacto, a pilota mantém a calma e consegue agir rapidamente para evitar uma tragédia ainda maior. O vídeo termina com o pouso de emergência e um suspiro de alívio. “Ainda estou viva, isso é o principal”, diz.
Na legenda da publicação, Sabrina descreveu a experiência como algo difícil de acreditar. “23 de maio de 2026: feliz 2º aniversário para mim. O dia em que um Cessna 172 te derruba do céu enquanto você está praticando parapente... Ainda não consigo acreditar que estou aqui digitando. Além de alguns hematomas e contusões, nada realmente aconteceu”, escreveu.
As imagens também mostram que, segundos após a colisão, Sabrina aciona o paraquedas de emergência, equipamento que ela fez questão de agradecer nas redes sociais. “Meu maior agradecimento ao meu salvador: meu paraquedas de resgate”, publicou.
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De acordo com a imprensa austríaca, o acidente ocorreu por volta das 13h15, no horário local. A aeronave envolvida era um Cessna F182Q Skylane que havia decolado do aeroporto de Zell am See e realizava um voo panorâmico sobre a região dos Alpes. O avião sofreu apenas danos leves.
Segundo a polícia local, Sabrina, de 44 anos, conseguiu realizar um pouso de emergência em uma estrada florestal. Ela foi resgatada por um helicóptero e levada até o aeroporto da cidade, mas optou por procurar atendimento médico por conta própria.
O piloto do avião, um homem de 28 anos, também saiu ileso. Conforme a legislação local, ele poderá responder judicialmente pelo ocorrido e pode enfrentar uma pena de até três meses de prisão.
Após a repercussão mundial do vídeo, Sabrina voltou às redes sociais para comentar o caso e pediu cautela nos julgamentos feitos por usuários da internet. Em sua publicação, ela saiu em defesa do piloto e afirmou que acidentes podem acontecer mesmo quando existem regras de segurança estabelecidas.
“Para os fofoqueiros e aqueles que falam sem saber, criticando o piloto do avião ou a mim, espero que vocês nunca tenham culpa ou inocência em um acidente e precisem ler comentários assim”, escreveu.
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Ela também explicou que a região onde ocorreu o acidente é compartilhada por diferentes tipos de aeronaves, como parapentes, planadores e aviões motorizados, o que exige atenção redobrada dos pilotos. “Existem regras, mas acidentes ainda acontecem. Talvez isso ajude todos a voar com mais atenção. Sei que um parapente, assim como um planador, muitas vezes é difícil de ver — mesmo quando somos bem coloridos”, afirmou.