Mulher sobrevive após parapente colidir com avião

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que um parapente colide com um pequeno avião em pleno voo no espaço aéreo da Áustria. O caso aconteceu no último sábado (23/5) e as imagens foram divulgadas pela própria pilota do parapente, identificada como Sabrina, que sobreviveu à queda com apenas ferimentos leves.

WATCH: A paraglider gets hit by a Cessna 172 near the Austrian town of Zell am See.



The paraglider was able to pull her rescue parachute and land safely shortly after the incident on Saturday.



According to police, the 44-year-old Austrian had started from Schmittenhöhe in… pic.twitter.com/HYQ7euRu57 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 24, 2026

A gravação, com quase três minutos de duração, mostra o instante exato em que o equipamento de Sabrina atinge a hélice esquerda da aeronave. Após o impacto, a pilota mantém a calma e consegue agir rapidamente para evitar uma tragédia ainda maior. O vídeo termina com o pouso de emergência e um suspiro de alívio. “Ainda estou viva, isso é o principal”, diz.

Na legenda da publicação, Sabrina descreveu a experiência como algo difícil de acreditar. “23 de maio de 2026: feliz 2º aniversário para mim. O dia em que um Cessna 172 te derruba do céu enquanto você está praticando parapente... Ainda não consigo acreditar que estou aqui digitando. Além de alguns hematomas e contusões, nada realmente aconteceu”, escreveu.

As imagens também mostram que, segundos após a colisão, Sabrina aciona o paraquedas de emergência, equipamento que ela fez questão de agradecer nas redes sociais. “Meu maior agradecimento ao meu salvador: meu paraquedas de resgate”, publicou.

De acordo com a imprensa austríaca, o acidente ocorreu por volta das 13h15, no horário local. A aeronave envolvida era um Cessna F182Q Skylane que havia decolado do aeroporto de Zell am See e realizava um voo panorâmico sobre a região dos Alpes. O avião sofreu apenas danos leves.

Segundo a polícia local, Sabrina, de 44 anos, conseguiu realizar um pouso de emergência em uma estrada florestal. Ela foi resgatada por um helicóptero e levada até o aeroporto da cidade, mas optou por procurar atendimento médico por conta própria.

O piloto do avião, um homem de 28 anos, também saiu ileso. Conforme a legislação local, ele poderá responder judicialmente pelo ocorrido e pode enfrentar uma pena de até três meses de prisão.

Após a repercussão mundial do vídeo, Sabrina voltou às redes sociais para comentar o caso e pediu cautela nos julgamentos feitos por usuários da internet. Em sua publicação, ela saiu em defesa do piloto e afirmou que acidentes podem acontecer mesmo quando existem regras de segurança estabelecidas.

“Para os fofoqueiros e aqueles que falam sem saber, criticando o piloto do avião ou a mim, espero que vocês nunca tenham culpa ou inocência em um acidente e precisem ler comentários assim”, escreveu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ela também explicou que a região onde ocorreu o acidente é compartilhada por diferentes tipos de aeronaves, como parapentes, planadores e aviões motorizados, o que exige atenção redobrada dos pilotos. “Existem regras, mas acidentes ainda acontecem. Talvez isso ajude todos a voar com mais atenção. Sei que um parapente, assim como um planador, muitas vezes é difícil de ver — mesmo quando somos bem coloridos”, afirmou.