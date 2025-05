Piloto de parapente é puxado para dentro de nuvem a mais de 8 mil metros

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um piloto de parapente foi levado por uma nuvem e chegou a uma altitude que ultrapassa os 8 mil metros, durante um voo no último sábado (24/5), na China. O homem, que não foi identificado, conseguiu manobrar para garantir pouso seguro, mesmo com equipamento congelado. O voo foi registrado pelo próprio piloto e viralizou nas redes sociais.

O atleta fazia passava entre as montanhas Qilian, a mais de 3.000 metros de altitude. De acordo com a imprensa local, o equipamento apresentou uma falha que impedia o controle do parapente. O piloto, então, foi arrastado por uma nuvem, chegando a 8.598 metros de altitude, quase a altura do Monte Everest, considerada a maior montanha do mundo.

No vídeo, é possível ver o momento em que o parapente congela. O homem também fica coberto de gelo, mas consegue se manter consciente. Jornais locais afirmam que ele apresentou sintomas de hipóxia (falta de oxigênio) e frio intenso nas mãos.

De acordo com especialistas, voos que atingem mais de 8 mil metros são considerados extremamente perigosos, com baixos níveis de oxigênio e temperaturas que chegam a -40°C. Para suportar as condições extremas, é preciso que o equipamento seja especializado.

Montanha mais alta do mundo, o Monte Everest, com seu pico a a 8.848 metros de altitude, atrai centenas de alpinistas anualmente. Mas os ambientalistas estão preocupados com a integridade da região por causa do acúmulo monumental de resíduos. Reprodução Instagram @tenzi_sherpa1999 A sujeira na montanha transformou o Everest no mais alto depósito de lixo do planeta. Estima-se que, a cada temporada, cerca de 50 toneladas de lixo sejam deixadas no Everest e 75 toneladas sejam produzidas no acampamento base. Reprodução Instagram @tenzi_sherpa1999 A dificuldade de acesso complica a organização de um sistema eficaz de coleta e reciclagem. O jornal britânico Daily Mail publicou que, anualmente, entre 900 e 1.000 toneladas de resíduos sólidos são levadas ao parque pelos turistas. Reprodução Instagram @tenzi_sherpa1999 O Exército do Nepal informou que em 2022 removeu cerca de 34 toneladas de resíduos do Everest e das montanhas adjacentes. Em 2021 haviam sido 27,6 toneladas. Reprodução Instagram Por isso, uma medida recente é a obrigatoriedade de os alpinistas retornarem da escalada carregando as fezes num saquinho apropriado. Esse recipiente contém um produto químico que retira o mau cheiro e preserva as fezes para que elas sejam "conferidas" . Reprodução Instagram A medida foi tomada porque o governo recebeu queixas sobre o mau cheiro na montanha e fezes visíveis sobre as rochas, já que a temperatura de 60 graus negativos impede a deterioração. Há até um caminho que já é chamado de "trilha do papel higiênico". Reprodução Instagram Em uma postagem que viralizou na internet, o alpinista Tenzi Sherpa definiu assim um trecho da montanha nepalesa: "Acampamento mais sujo que já vi". Reprodução Instagram @tenzi_sherpa1999 Tenzi Sherpa é guia de trekking ("caminhada") no Everest desde 2019 e compartilhou um vídeo no Instagram para mostrar o lixão na montanha. Reprodução Instagram @tenzi_sherpa1999 Em entrevista à revista Newsweek, Sherpa disparou: "Acho que o governo deveria estabelecer regras rígidas para aqueles que deixam lixo no Everest. E elaborar um projeto de campanha de limpeza mais eficaz". - Reprodução Youtube O cenário de detritos é sortido, com barracas abandonadas, instrumentos de escalada, cilindros de oxigênio vazios, lixos plásticos, sapatos, talheres (!!!) e quantidade assombrosa de excrementos. - Creative Commons/Dominio Publico /Hippopx.com Antes de iniciar a escalada, os alpinistas devem fazer um depósito de coleta de lixo para o governo do Nepal no valor de 4 mil dólares . O montante é devolvido integralmente ao fim da expedição caso o turista acondicione na bagagem oito quilos de resíduos. - Creative Commons/Dominio Publico /Hippopx.com De acordo com a National Geographic Society, oito quilos são o peso médio de lixo produzido por uma pessoa durante a escalada da montanha. Reprodução Instagram @tenzi_sherpa1999 O documentário Everest Sustentável, exibido no Canal Off em 2020, mostrou ação de moradores de uma comunidade local para triturar o lixo. Eles sugerem a turistas que levem de três a quatro quilos desses resíduos para o sistema de coleta do aeroporto. Vyacheslav Argenberg/Wikimedia Commons Localizado na Cordilheira do Himalaia, entre o Tibet e o Nepal, no continente asiático, o Monte Everest se formou há mais de 60 milhões de anos. Mick Lissone / public domain pictures O nome pelo qual é conhecido atualmente é uma homenagem ao geógrafo George Everest (1790 - 1866). Antes, a montanha era conhecida como Pico XV. shrimpo1967 - Papa Lima Whisley - wikimedia commons Desafio para alpinistas do mundo inteiro, o Everest tem duas rotas de acesso principal, uma pela sudeste do Nepal e outra via nordeste do Tibete. Markrosenrosen wikimedia commons Há pouco mais de 50 anos, em 29 de maio de 1953, o neozelandês Edmund Hillary e o guia nepalês Sherpa Tenzing Norgay foram os primeiros aventureiros a completar a escalada do Everest com sucesso Jamling Tenzing Norgay/Wikimedia Commons Em maio de 2024, o guia nepalês Kami Rita Sherpa, de 54 anos, escalou o Everest pela 30ª vez, um recorde na história da montanha. A informação é da autoridade de turismo do Nepal. Reprodução/Instagram O alpinismo é importante fonte de renda no Nepal, pois movimenta o turismo na região, já que muitos trabalhadores atuam como guias na região montanhosa. O país possui oito dos 14 picos mais altos do mundo. Reprodução/Instagram Voltar Próximo

O piloto tinha licença válida para a prática do esporte, mas não havia apresentado o plano de voo obrigatório para o dia, nem obtivera autorização prévia para usar o espaço aéreo da área de decolagem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As autoridades locais abriram uma investigação para apurar possíveis irregularidades.