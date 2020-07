Veja o vídeo: Turco faz voo de parapente improvisado em um sofá

(foto: Reprodução/YouTube)

Nenhum, se ele não estivesse pairando a 2 mil metros de altura sobre a costa sul da Turquia com um parapente improvisado.



10:37 - 06/07/2020 A batalha da Ucrânia contra o aumento de casos de coronavírus profissional de parapente que usa as redes sociais para divulgar a modalidade e atrair visitantes. Que mal há em um homem adulto sentado confortavelmente no próprio sofá curtindo um dia de sol em frente à TV?, se ele não estivesse pairando a 2 mil metros de altura sobre a costa sul da Turquia com um parapente improvisado.O realizador da façanha é Hasan Kaval, 29 anos, um instrutorde parapente que usa as redes sociais para divulgar a modalidade e atrair visitantes.



Confira:







O vídeo começa com Kaval contando sobre a "“ideia maluca" que ele pretendia colocar em prática. Depois, ele afirma que "não estava com medo, meus amigos confiavam em mim. Eu estava bem". Durante os quatro minutos da filmagem, o turco come salgadinhos, troca os tênis por pantufas e assiste a um programa de TV, tudo enquanto sobrevoava a baia de Oludeniz. E, pasme, sem nenhum equipamento de segurança.



As imagens foram postadas na última quinta-feira (2/7) e alcançaram mais de 500 mil visualizações no YouTube, com cerca de 6,4 mil "gostei".