Mulher é flagrada levando galinha de bota, fralda e chupeta no metrô
Animal chamou atenção dos passageiros ao aparecer vestido com acessórios inusitados durante viagem no transporte público de São Paulo
Uma cena inusitada chamou a atenção de passageiros do metrô de São Paulo e rapidamente viralizou nas redes sociais. Uma mulher foi flagrada transportando uma galinha usando botas, fralda e até chupeta durante uma viagem na Linha Amarela.
Nas imagens publicadas no TikTok, a mulher aparece sentada dentro do vagão enquanto o animal permanece acomodado em uma espécie de suporte, como um canguru de bebê. Segundo a pessoa responsável pelo registro, as imagens foram feitas com autorização da tutora da ave.
Ainda de acordo com quem filmou a situação – uma mulher identificada como Lucineide Santos, a passageira parecia lidar naturalmente com a curiosidade causada pela presença da galinha e chegou a gravar vídeos e tirar fotos com outras pessoas que estavam no metrô. Ela desceu na estação Estação Morumbi.
Como costuma acontecer em situações curiosas nas redes sociais, os comentários dos usuários também chamaram atenção e entraram na brincadeira. “Sorte da galinha que já tem bota para esse inverno que vai chegar. Eu ainda estou com a minha bota na sacola da Shein”, escreveu uma pessoa.
“A pergunta que me passou pela cabeça foi: pra onde a galinha está indo toda estilosa”, comentou outra. “Ficou uma gracinha”, publicou um perfil.
Outros internautas chegaram a desconfiar da autenticidade das imagens. “Tá de brincadeira, né? Isso é IA; só pode ser?”, escreveu um usuário. A repercussão aumentou depois que internautas encontraram o perfil da dona do animal no TikTok, identificada como Farias. Nas publicações, a ave aparece em diferentes passeios e produções inusitadas.
A galinha já foi filmada usando tênis, exibindo um "penteado" no topete, caminhando em shopping centers e até tomando sorvete ao lado da tutora. O animal pertence à raça Galinha Polonesa, conhecida principalmente pela plumagem volumosa no topo da cabeça.
