Vídeo: galinha que age como pet viraliza ao pedir carinho à tutora

Um vídeo que mostra uma galinha agindo de forma inusitada em um ambiente doméstico ganhou repercussão nas plataformas digitais. O animal despertou a curiosidade dos internautas ao exibir um comportamento extremamente dócil e afetuoso, fugindo do padrão esperado para a espécie.

Ave demonstra afeto ao correr para a tutora

A cena registrada no quintal de uma casa em Juiz de Fora mostra o exato momento em que a ave avista sua dona, Fernanda Barcelos. Em vez de se afastar, a galinha corre rapidamente em direção à mulher, buscando estabelecer um contato imediato assim que percebe sua presença.

Ao se aproximar, o animal demonstra uma necessidade de atenção que se assemelha à de animais de estimação convencionais. O gesto de buscar carinho e a proximidade física com a tutora são os pontos centrais que levaram as imagens a viralizarem.

O registro destaca a personalidade do animal, que se comporta como um verdadeiro pet da família. Essa demonstração espontânea de afeto atraiu milhares de visualizações e comentários sobre a relação de amizade entre a ave e sua criadora.

A interação reforça como animais de diferentes espécies podem desenvolver laços de proximidade com humanos. O comportamento carinhoso da galinha transformou o vídeo em um fenômeno de fofura nas redes sociais.

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O caso chama a atenção por mostrar um lado pouco divulgado desses animais, que geralmente não são associados a pedidos de carinho. A reação da galinha ao ver a tutora se tornou o principal diferencial do conteúdo compartilhado.