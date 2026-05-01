Vídeo: galinha que age como pet viraliza ao pedir carinho à tutora
Cena mostra galinha correndo para pedir carinho e agir como um animal de estimação
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Um vídeo que mostra uma galinha agindo de forma inusitada em um ambiente doméstico ganhou repercussão nas plataformas digitais. O animal despertou a curiosidade dos internautas ao exibir um comportamento extremamente dócil e afetuoso, fugindo do padrão esperado para a espécie.
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Ave demonstra afeto ao correr para a tutora
A cena registrada no quintal de uma casa em Juiz de Fora mostra o exato momento em que a ave avista sua dona, Fernanda Barcelos. Em vez de se afastar, a galinha corre rapidamente em direção à mulher, buscando estabelecer um contato imediato assim que percebe sua presença.
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Ao se aproximar, o animal demonstra uma necessidade de atenção que se assemelha à de animais de estimação convencionais. O gesto de buscar carinho e a proximidade física com a tutora são os pontos centrais que levaram as imagens a viralizarem.
O registro destaca a personalidade do animal, que se comporta como um verdadeiro pet da família. Essa demonstração espontânea de afeto atraiu milhares de visualizações e comentários sobre a relação de amizade entre a ave e sua criadora.
A interação reforça como animais de diferentes espécies podem desenvolver laços de proximidade com humanos. O comportamento carinhoso da galinha transformou o vídeo em um fenômeno de fofura nas redes sociais.
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O caso chama a atenção por mostrar um lado pouco divulgado desses animais, que geralmente não são associados a pedidos de carinho. A reação da galinha ao ver a tutora se tornou o principal diferencial do conteúdo compartilhado.