Quanto custa manter um pet? Veja como calcular

Ter um animal de estimação envolve carinho e responsabilidade financeira ao longo do ano. Entender quanto custa manter um pet por ano ajuda a planejar o orçamento e evitar imprevistos, considerando despesas fixas, variáveis e cuidados essenciais para a saúde e o bem-estar.

Os custos de um pet vão além da alimentação diária. É preciso considerar vacinas, consultas veterinárias, higiene, medicamentos e itens de rotina que garantem qualidade de vida ao animal.

Mesmo pets saudáveis geram despesas recorrentes, e esses valores variam conforme porte, espécie, idade e estilo de vida do animal.

Diferença entre gastos fixos e variáveis

Gastos fixos são aqueles previsíveis ao longo do ano, como ração, vacinas obrigatórias e produtos básicos de higiene. Já os gastos variáveis envolvem emergências veterinárias, exames, medicamentos extras e possíveis cirurgias.

Separar esses custos ajuda a ter uma noção realista de quanto custa manter um pet por ano, evitando surpresas financeiras.

Além da ração, outros cuidados impactam o orçamento. – Créditos: depositphotos.com / lifeonwhite

Quanto custa manter um pet por ano no Brasil

Despesa Custo anual médio Observação Alimentação R$ 1.200 a R$ 3.000 Varia conforme porte e qualidade da ração Veterinário e vacinas R$ 600 a R$ 1.200 Consultas e vacinas obrigatórias Higiene e cuidados R$ 400 a R$ 1.000 Banho, tosa e produtos básicos Medicamentos e extras R$ 300 a R$ 800 Vermífugos, antipulgas e emergências Acessórios R$ 200 a R$ 600 Camas, brinquedos, coleiras

Principais gastos ao manter um pet por ano

Alimentação adequada ao porte e idade

Consultas veterinárias e vacinas

Banho, tosa e produtos de higiene

Medicamentos preventivos e emergenciais

Acessórios e reposições ao longo do ano

Quanto custa manter um pet por ano na prática

Somando todas as despesas, quanto custa manter um pet por ano no Brasil varia, em média, entre R$ 2.700 e R$ 6.600. Pets de pequeno porte tendem a ter custo menor, enquanto animais maiores ou com necessidades especiais elevam o valor anual.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ter essa visão clara permite assumir a responsabilidade de forma consciente, garantindo que o pet tenha uma vida saudável, segura e confortável durante todo o ano.