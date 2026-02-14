Galinhas ou Codornas: descubra qual é mais fácil de criar

Quem começa na criação de aves costuma ter uma dúvida comum: iniciar com galinhas ou com codornas? As duas opções se adaptam a pequenos espaços e oferecem retorno com ovos e carne, mas cada espécie exige cuidados diferentes, investimentos específicos e rotinas distintas. Portanto, entender essas diferenças ajuda o iniciante a escolher o tipo de criação mais adequado à própria realidade.

Ao avaliar qual ave apresenta manejo mais simples, entram em jogo fatores como espaço disponível, clima da região, orçamento para instalações, tempo para cuidar diariamente e objetivo principal, seja para consumo familiar, venda de ovos ou produção de carne. Por isso, em vez de buscar uma resposta única, o futuro criador precisa analisar o próprio perfil e o nível de dedicação que pretende assumir.

Galinhas ou codornas: qual é a palavra-chave para o iniciante?

No universo da criação de aves, a expressão galinhas ou codornas aparece com frequência em pesquisas de quem está começando. Em linhas gerais, a criação de galinhas se associa à rusticidade e à facilidade de manejo no quintal. Já a criação de codornas surge como uma alternativa compacta, que permite alta densidade de aves em pouco espaço. Assim, ambas funcionam como porta de entrada para a avicultura de pequeno porte.

A criação de galinhas, em especial as galinhas poedeiras e caipiras, costuma se adaptar bem a sistemas mais simples, com piquetes, galinheiros básicos e acesso ao sol. Por outro lado, as codornas exigem maior cuidado com a estrutura de gaiolas, ventilação e controle de temperatura. Em contrapartida, as codornas oferecem ciclo produtivo mais rápido, com início de postura em idade precoce e alta frequência de ovos.

Criação de galinhas: por que tantos iniciantes escolhem essa ave?

A criação de galinhas costuma representar o primeiro contato de muitas famílias com a produção de alimentos no quintal. Um dos motivos envolve a familiaridade: a imagem da galinha no terreiro faz parte da rotina de áreas rurais e até de algumas periferias urbanas. Além disso, a ave aceita restos de alimentos, adapta-se a diferentes tipos de ração e, dependendo da raça, apresenta boa resistência a variações de clima.

Para o iniciante, alguns pontos da criação de galinhas se destacam:

as rotinas diárias envolvem oferta de água limpa, ração, recolhimento de ovos e limpeza básica do galinheiro. Instalações menos complexas: um galinheiro bem ventilado, protegido do vento e da chuva, já atende a pequenas criações.

um galinheiro bem ventilado, protegido do vento e da chuva, já atende a pequenas criações. Possibilidade de criação solta: em áreas cercadas, as aves podem ciscar, reduzir a presença de insetos e aproveitar parte da alimentação no próprio terreno.

Por outro lado, a criação de galinhas exige mais área por ave e atenção ao controle de parasitas externos, como piolhos e ácaros. Além disso, o criador precisa manter cuidados sanitários básicos para evitar doenças. Galinhas também fazem mais barulho que codornas, o que pode influenciar a decisão em regiões urbanas com vizinhança próxima.

Apesar disso, o iniciante encontra muitas fontes de informação sobre galinhas caipiras, rações alternativas e manejo orgânico. Dessa forma, ele consegue adaptar a criação à produção de ovos para a família ou à venda em pequena escala, em feiras locais ou para vizinhos.

Criação de codornas é mais fácil para quem tem pouco espaço?

Quando o assunto é a criação de codornas, o principal atrativo para iniciantes costuma ser o aproveitamento de espaço. Em comparação com galinhas, as codornas possuem porte pequeno e se mantêm bem em gaiolas ou módulos verticais. Assim, o criador aloja um número maior de animais em áreas reduzidas, como garagens, varandas cobertas ou pequenos galpões.

Algumas características chamam a atenção:

muitas linhagens começam a botar ovos entre 35 e 50 dias de vida. Produção intensa de ovos: uma codorna poedeira bem manejada fornece ovos quase diariamente.

uma codorna poedeira bem manejada fornece ovos quase diariamente. Baixo consumo individual de ração: apesar do peso reduzido, o conjunto de aves apresenta boa conversão alimentar.

Mesmo assim, a criação de codornas não se mostra necessariamente mais simples. Em geral, as aves reagem com sensibilidade a mudanças bruscas de temperatura, correntes de ar e ruídos intensos. Por isso, o criador precisa planejar bem as instalações, com telas seguras, bandejas de coleta de fezes e sistema eficiente de fornecimento de água e ração. A limpeza também deve ocorrer com maior frequência para evitar odores fortes e problemas de sanidade em ambientes fechados.

Além disso, quem cria codornas precisa controlar a ventilação e a iluminação artificial com atenção. Um manejo inadequado pode reduzir a postura, aumentar o estresse e facilitar a ocorrência de doenças respiratórias.

O que o iniciante deve avaliar antes de escolher entre galinhas ou codornas?

A decisão entre criar galinhas ou codornas exige uma análise prática da rotina e das condições disponíveis. Em vez de focar apenas na ave, muitos iniciantes avaliam primeiro os recursos de que dispõem, como metragem do terreno, orçamento para construção de instalações, facilidade de acesso a ração de qualidade e disponibilidade de tempo para o manejo diário.

Alguns pontos costumam orientar essa escolha:

Espaço disponível: áreas amplas e abertas favorecem a criação de galinhas. Já espaços pequenos e cobertos combinam melhor com codornas. Nível de barulho tolerado: galinhas, principalmente com galos, emitem mais sons; codornas produzem ruídos bem mais discretos. Objetivo produtivo: quem busca ovos maiores para consumo imediato costuma optar por galinhas. Em contrapartida, quem deseja grande quantidade de ovos pequenos ou produção mais intensiva geralmente considera codornas. Complexidade das instalações: galinheiros simples atendem bem pequenas criações de galinhas. Por outro lado, codornas pedem gaiolas específicas e maior controle ambiental. Tempo para limpeza: sistemas com codornas exigem higienização frequente das bandejas. Já galinheiros demandam retirada regular de cama e fezes, porém com outra dinâmica.

Em muitos casos, iniciantes começam com poucas galinhas para entender as rotinas básicas da criação de aves. Com o tempo, alguns passam a testar também pequenos grupos de codornas, o que permite comparar na prática qual espécie se encaixa melhor em seu contexto. Independentemente da escolha, a observação diária, a atenção à sanidade e o respeito ao bem-estar das aves formam pontos centrais para manter uma criação saudável e produtiva.