Lotofácil 3693, Quina 7033 e outras loterias: números sorteados (23/5)

A Caixa sorteou neste sábado (23/5), às 21h, os concursos da Lotofácil 3693, Quina 7033, Timemania 2395, +Milionária 357 e Dia de Sorte 1214.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.

Loterias deste sábado (23/5)

Lotofácil 3693 - R$ 2 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 – 04 – 06 – 07 – 09 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 25

Um mineiro de Bom Despacho, no Centro-Oeste de Minas Gerais, foi um dos ganhadores da Lotofácil deste sábado (23/5). Ele acertou as 15 dezenas ao lado de apostas de realizadas em Nerópolis (GO), Barra do Garças (MT), Caxias do Sul (RS) e Mafra (SC). Cada apostador ganhou R$ 351.527,84.



Premiação

15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 351.527,84

14 acertos: 340 apostas ganhadoras, R$ 1.548,47

13 acertos: 10.082 apostas ganhadoras, R$ 35

12 acertos: 105.307 apostas ganhadoras, R$ 14

11 acertos: 527.983 apostas ganhadoras, R$ 7



Próximo sorteio (25/5): R$ 2 milhões

Quina 7033- R$ 2 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 01 – 29 – 32 – 33 – 56



Premiação

5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 32 apostas ganhadoras, R$ 10.610,61

3 acertos: 2.958 apostas ganhadoras, R$ 109,32

2 acertos: 78.323 apostas ganhadoras, R$ 4,12



Próximo sorteio (25/5): R$ 3 milhões

Timemania 2395 - R$ 29 milhões



O concorrente marca 10 números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 04 – 10 – 22 – 26 – 32 – 35 – 52



Time do coração: Floresta-CE

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 21.995,24

5 acertos: 300 apostas ganhadoras, R$ 1.152,13

4 acertos: 4.649 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos: 42.711 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: 10.630 apostas ganhadoras, R$ 8,50



Próximo sorteio (26/5): R$ 30 milhões

+Milionária 357 - R$ 43,5 milhões



O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.

Confira as dezenas: 07 – 08 – 10 – 23 – 38 – 42

Trevos da sorte: 1 – 2

Premiação

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos: 1 aposta ganhadora, R$ 219.960,95

5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 15 apostas ganhadoras, R$ 6.517,36

4 acertos + 2 trevos: 49 apostas ganhadoras, R$ 2.137,61

4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1.108 apostas ganhadoras, R$ 94,53

3 acertos + 2 trevos: 1.086 apostas ganhadoras, R$ 50

3 acertos + 1 trevo: 11.046 apostas ganhadoras, R$ 24

2 acertos + 2 trevos: 7.687 apostas ganhadoras, R$ 12

2 acertos + 1 trevo: 80.139 apostas ganhadoras, R$ 6



Próximo sorteio (27/5): R$ 44 milhões

Dia de Sorte 1217 - R$ 200 mil



O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 07 – 08 – 10 – 11 – 22 – 24 – 26

Mês da sorte: Outubro

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 30 apostas ganhadoras, R$ 2.553,17

5 acertos: 1.334 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos: 15.202 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte: 52.080 apostas ganhadoras, R$ 2,50



Próximo sorteio (26/5): R$ 400 mil

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.