Lotofácil 3693, Quina 7033 e outras loterias: números sorteados (23/5)
Caixa também sorteou os concursos da Timemania 2395, +Milionária 357 e Dia de Sorte 1217 neste sábado (23/5), no Espaço da Sorte
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A Caixa sorteou neste sábado (23/5), às 21h, os concursos da Lotofácil 3693, Quina 7033, Timemania 2395, +Milionária 357 e Dia de Sorte 1214.
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O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.
Loterias deste sábado (23/5)
Lotofácil 3693 - R$ 2 milhões
O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.
Confira as dezenas: 01 – 04 – 06 – 07 – 09 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 25
Um mineiro de Bom Despacho, no Centro-Oeste de Minas Gerais, foi um dos ganhadores da Lotofácil deste sábado (23/5). Ele acertou as 15 dezenas ao lado de apostas de realizadas em Nerópolis (GO), Barra do Garças (MT), Caxias do Sul (RS) e Mafra (SC). Cada apostador ganhou R$ 351.527,84.
Premiação
15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 351.527,84
14 acertos: 340 apostas ganhadoras, R$ 1.548,47
13 acertos: 10.082 apostas ganhadoras, R$ 35
12 acertos: 105.307 apostas ganhadoras, R$ 14
11 acertos: 527.983 apostas ganhadoras, R$ 7
Próximo sorteio (25/5): R$ 2 milhões
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Quina 7033- R$ 2 milhões
O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.
Confira as dezenas: 01 – 29 – 32 – 33 – 56
Premiação
5 acertos: Não houve ganhadores
4 acertos: 32 apostas ganhadoras, R$ 10.610,61
3 acertos: 2.958 apostas ganhadoras, R$ 109,32
2 acertos: 78.323 apostas ganhadoras, R$ 4,12
Próximo sorteio (25/5): R$ 3 milhões
Timemania 2395 - R$ 29 milhões
O concorrente marca 10 números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.
Confira as dezenas: 04 – 10 – 22 – 26 – 32 – 35 – 52
Time do coração: Floresta-CE
Premiação
7 acertos: Não houve ganhadores
6 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 21.995,24
5 acertos: 300 apostas ganhadoras, R$ 1.152,13
4 acertos: 4.649 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos: 42.711 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração: 10.630 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Próximo sorteio (26/5): R$ 30 milhões
+Milionária 357 - R$ 43,5 milhões
O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.
Confira as dezenas: 07 – 08 – 10 – 23 – 38 – 42
Trevos da sorte: 1 – 2
Premiação
6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos: 1 aposta ganhadora, R$ 219.960,95
5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 15 apostas ganhadoras, R$ 6.517,36
4 acertos + 2 trevos: 49 apostas ganhadoras, R$ 2.137,61
4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1.108 apostas ganhadoras, R$ 94,53
3 acertos + 2 trevos: 1.086 apostas ganhadoras, R$ 50
3 acertos + 1 trevo: 11.046 apostas ganhadoras, R$ 24
2 acertos + 2 trevos: 7.687 apostas ganhadoras, R$ 12
2 acertos + 1 trevo: 80.139 apostas ganhadoras, R$ 6
Próximo sorteio (27/5): R$ 44 milhões
Dia de Sorte 1217 - R$ 200 mil
O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.
Confira as dezenas: 07 – 08 – 10 – 11 – 22 – 24 – 26
Mês da sorte: Outubro
Premiação
7 acertos: Não houve ganhadores
6 acertos: 30 apostas ganhadoras, R$ 2.553,17
5 acertos: 1.334 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos: 15.202 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte: 52.080 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Próximo sorteio (26/5): R$ 400 mil
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.