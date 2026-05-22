Lotofácil 3692, Quina 7032 e outras loterias: números sorteados (22/5)

A Caixa sorteou nesta sexta-feira (22/5), às 21h, os concursos Lotofácil 3692, Quina 7032, Lotomania 2927, Dupla Sena 2960 e Super Sete 850.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados.

Confira as loterias desta sexta-feira (22/5)

Lotofácil 3692 - R$ 2 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 13 – 14 – 15 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25

Uma aposta simples realizada em Itanhaem (SP) acertou as 15 dezenas sozinho e levará R$ 1.229.012,94 para casa.

Premiação

15 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.229.012,94

14 acertos: 445 apostas ganhadoras, R$ 827,27

13 acertos: 11.471 apostas ganhadoras, R$ 35

12 acertos: 125.630 apostas ganhadoras, R$ 14

11 acertos: 587.234 apostas ganhadoras, R$ 7



Próximo sorteio (23/5): R$ 2 milhões

Quina 7032 - R$ 1,3 milhão



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números: 05 – 28 – 48 – 49 – 71

Premiação

5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 17 apostas ganhadoras, R$ 17.327,35

3 acertos: 2.252 apostas ganhadoras, R$ 124,57

2 acertos: 60.372 apostas ganhadoras, R$ 4,64



Próximo sorteio (23/5): R$ 2 milhões

Lotomania 2927 - R$ 8 milhões



São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 03 – 04 – 06 – 11 – 29 – 31 – 44 – 45 – 46 – 51 – 53 – 57 – 60 – 67 – 68 – 69 – 76 – 78 – 84 – 91

Premiação

5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 17 apostas ganhadoras, R$ 17.327,35

3 acertos: 2.252 apostas ganhadoras, R$ 124,57

2 acertos: 60.372 apostas ganhadoras, R$ 4,64



Próximo sorteio (25/5): R$ 9 milhões

Dupla Sena 2960 - R$ 1,3 milhão



O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

Confira as dezenas

1º sorteio: 03 – 12 – 34 – 39 – 46 – 48

2º sorteio: 16 – 21 – 34 – 41 – 43 – 47

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 12 apostas ganhadoras R$ 4.014,86

4 acertos: 422 apostas ganhadoras R$ 130,47

3 acertos: 8.705 apostas ganhadoras R$ 3,16

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 5 apostas ganhadoras R$ 8.672,10

4 acertos: 450 apostas ganhadoras R$ 122,35

3 acertos: 7.731 apostas ganhadoras R$ 3,56



Próximo sorteio (25/5): R$ 1,5 milhão

Super Sete 850 - R$ 650 mil



O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas

Coluna 1: 4

Coluna 2: 3

Coluna 3: 1

Coluna 4: 5

Coluna 5: 6

Coluna 6: 3

Coluna 7: 3

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 28 apostas ganhadoras, R$ 968,16

4 acertos: 438 apostas ganhadoras, R$ 61,89

3 acertos: 4.010 apostas ganhadoras, R$ 6



Próximo sorteio (25/5): R$ 750 mil

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10 mil ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.