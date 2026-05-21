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LOTERIAS

Lotofácil 3691, Quina 7031 e outras loterias: números sorteados (21/5)

Caixa também sorteou os concursos da Timemania 2394 e Dia de Sorte 1216 nesta quinta (21/5), no Espaço da Sorte

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Repórter
21/05/2026 20:00 - atualizado em 21/05/2026 22:37

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Por dentro da Caixa: como funciona a segurança dos sorteios das loterias
Os globos de sorteio das loterias Caixa no Espaço da Sorte, centro da auditoria e transparência dos resultados. crédito: Reprodução/ Youtube Caixa

A Caixa sorteou nesta quinta-feira (21/5), às 21h, os concursos da Lotofácil 3691, Quina 7031, Timemania 2394 e Dia de Sorte 1213.

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O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.  

 

Loterias desta quinta-feira (21/5)

 

Leia Mais

Lotofácil 3691 - R$ 2 milhões

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 02 – 03 – 05 – 08 – 09 – 10 – 13 – 14 – 15 – 18 – 19 – 21 – 23 – 24 – 25

Quatro apostas, realizadas em Curitiba (PR) e nas cidades paulistas de Mauá, Pirajui e São José do Rio Preto, acertaram as 15 dezenas e cada um levará R$ 281.394,78.

Premiação

15 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 281.394,78
14 acertos: 455 apostas ganhadoras, R$ 741
13 acertos: 13.345 apostas ganhadoras, R$ 35
12 acertos: 116.359 apostas ganhadoras, R$ 14
11 acertos: 562.352 apostas ganhadoras, R$ 7


Próximo sorteio (22/5): R$ 2 milhões

Quina 7031 - R$ 600 mil

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 03 – 12 – 40 – 56 – 70

Premiação

5 acertos: Não houve ganhadores
4 acertos: 23 apostas ganhadoras, R$ 10.881,98
3 acertos: 1.929 apostas ganhadoras, R$ 123,57
2 acertos: 49.299 apostas ganhadoras, R$ 4,83


Próximo sorteio (22/5): R$ 1,3 milhão

 

Timemania 2394 - R$ 28 milhões

O concorrente marca 10 números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 03 – 08 – 15 – 26 – 47 – 52 – 73

Time do coração: Atlético-MG

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores
6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 58.196,13
5 acertos: 285 apostas ganhadoras, R$ 1.166,83
4 acertos: 4.784 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos: 43.629 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: 25.997 apostas ganhadoras, R$ 8,50


Próximo sorteio (23/5): R$ 29 milhões 

Dia de Sorte 1216 - R$ 1,7 milhão

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 02 – 03 – 09 – 14 – 24 – 28 – 31

Mês da sorte: Abril

Duas apostas, uma feita em Várzea Grande (MT) e outra em Birigui (SP), acertaram das sete dezenas e cada um ganhou R$ 853.134,08.


Premiação

7 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 853.134,08
6 acertos: 77 apostas ganhadoras, R$ 2.002,19
5 acertos: 2.309 apostas ganhadoras, R$ 25
4 acertos: 28.009 apostas ganhadoras, R$ 5

Mês da Sorte: 106.123 apostas ganhadoras, R$ 2,50


Próximo sorteio (23/5): R$ 200 mil

  

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

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