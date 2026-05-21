Lotofácil 3691, Quina 7031 e outras loterias: números sorteados (21/5)

A Caixa sorteou nesta quinta-feira (21/5), às 21h, os concursos da Lotofácil 3691, Quina 7031, Timemania 2394 e Dia de Sorte 1213.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.

Loterias desta quinta-feira (21/5)



Lotofácil 3691 - R$ 2 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 02 – 03 – 05 – 08 – 09 – 10 – 13 – 14 – 15 – 18 – 19 – 21 – 23 – 24 – 25

Quatro apostas, realizadas em Curitiba (PR) e nas cidades paulistas de Mauá, Pirajui e São José do Rio Preto, acertaram as 15 dezenas e cada um levará R$ 281.394,78.

Premiação

15 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 281.394,78

14 acertos: 455 apostas ganhadoras, R$ 741

13 acertos: 13.345 apostas ganhadoras, R$ 35

12 acertos: 116.359 apostas ganhadoras, R$ 14

11 acertos: 562.352 apostas ganhadoras, R$ 7



Próximo sorteio (22/5): R$ 2 milhões

Quina 7031 - R$ 600 mil



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 03 – 12 – 40 – 56 – 70

Premiação

5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 23 apostas ganhadoras, R$ 10.881,98

3 acertos: 1.929 apostas ganhadoras, R$ 123,57

2 acertos: 49.299 apostas ganhadoras, R$ 4,83



Próximo sorteio (22/5): R$ 1,3 milhão

Timemania 2394 - R$ 28 milhões



O concorrente marca 10 números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 03 – 08 – 15 – 26 – 47 – 52 – 73

Time do coração: Atlético-MG

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 58.196,13

5 acertos: 285 apostas ganhadoras, R$ 1.166,83

4 acertos: 4.784 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos: 43.629 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: 25.997 apostas ganhadoras, R$ 8,50



Próximo sorteio (23/5): R$ 29 milhões

Dia de Sorte 1216 - R$ 1,7 milhão



O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 02 – 03 – 09 – 14 – 24 – 28 – 31

Mês da sorte: Abril

Duas apostas, uma feita em Várzea Grande (MT) e outra em Birigui (SP), acertaram das sete dezenas e cada um ganhou R$ 853.134,08.



Premiação

7 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 853.134,08

6 acertos: 77 apostas ganhadoras, R$ 2.002,19

5 acertos: 2.309 apostas ganhadoras, R$ 25

4 acertos: 28.009 apostas ganhadoras, R$ 5

Mês da Sorte: 106.123 apostas ganhadoras, R$ 2,50



Próximo sorteio (23/5): R$ 200 mil

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.