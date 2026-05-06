Significado das flores: acerte no presente para o Dia das Mães

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Dia das Mães é uma data para celebrar e homenagear uma das figuras mais importantes de nossas vidas. Entre os presentes mais tradicionais e afetuosos, as flores se destacam por sua beleza e simbolismo. Cada espécie e cor carrega uma mensagem única, capaz de traduzir sentimentos que, muitas vezes, as palavras não conseguem expressar.

Escolher o buquê ou o arranjo ideal vai além da estética. Ao entender o significado por trás de cada flor, você pode personalizar o presente e torná-lo ainda mais especial e significativo. Para ajudar nessa missão, preparamos um guia com as flores mais populares e suas simbologias.

Rosas: um clássico cheio de significados

As rosas são, talvez, as flores mais clássicas para presentear. Versáteis, elas se adaptam à mensagem que você deseja passar, bastando escolher a cor certa:

Rosas vermelhas: Simbolizam amor profundo e paixão. São perfeitas para expressar um sentimento intenso e duradouro.

Rosas cor-de-rosa: Representam gratidão, carinho, admiração e delicadeza. É a escolha ideal para agradecer por todo o cuidado e amor materno.

Rosas brancas: Estão associadas à pureza, à paz e à harmonia. Transmitem um sentimento de respeito e amor puro.

Rosas amarelas: Significam alegria, amizade e felicidade. São ótimas para mães com um espírito vibrante e alegre.

Orquídeas: elegância e força

Sofisticadas e duradouras, as orquídeas são um presente que impressiona. Elas representam beleza, luxo, força e amor. Por serem flores que podem florescer por muito tempo com os cuidados adequados, também simbolizam um sentimento que perdura, assim como o amor de mãe.

Lírios: pureza e maternidade

Os lírios são flores imponentes e perfumadas, diretamente associadas à maternidade, à pureza e à nobreza de sentimentos. Sua aparência majestosa transmite uma mensagem de profundo respeito e admiração, sendo uma escolha muito simbólica para a data.

Girassóis: a alegria em forma de flor

Para mães cheias de energia e otimismo, o girassol é o presente perfeito. Como o nome sugere, ele busca a luz do sol e simboliza felicidade, calor, vitalidade e lealdade. Oferecer um girassol é como desejar um dia iluminado e cheio de alegria.

Tulipas: amor perfeito e declarado

As tulipas são conhecidas por seu formato elegante e cores vibrantes. Elas simbolizam o amor perfeito e profundo. Assim como as rosas, suas cores carregam nuances diferentes. As vermelhas falam de amor verdadeiro, enquanto as brancas podem significar perdão e as amarelas, alegria contagiante.

Independentemente da flor escolhida, o mais importante é que o gesto seja sincero e venha do coração. Conhecer o simbolismo de cada uma é apenas uma forma de adicionar uma camada extra de carinho ao presente, tornando o Dia das Mães da sua mãe ainda mais inesquecível.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.