Dia das Mães: flores da época para presentear
Optar por espécies da estação no Dia das Mães garante pétalas viçosas e preços acessíveis; descubra o erro comum que faz os arranjos murcharem rápido demais
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Com o Dia das Mães de 2026 se aproximando, neste domingo (10/5), escolher o presente perfeito é uma forma de demonstrar carinho. As flores são uma escolha clássica e, ao optar pelas espécies da estação, você garante mais beleza, durabilidade e um melhor custo-benefício. Além de mais frescas, as flores de outono costumam ter preços mais acessíveis.
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Para ajudar na escolha, preparamos um guia com algumas das melhores opções disponíveis nesta época do ano, juntamente com seus simbolismos. Antes de decidir, lembre-se de algumas dicas: observe se as pétalas estão firmes e viçosas e, se possível, prefira buquês com alguns botões ainda fechados. Assim, eles se abrirão em casa, prolongando a beleza do arranjo.
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Guia de flores para presentear
Crisântemo: Uma das flores mais representativas do outono, o crisântemo é conhecido por sua durabilidade e variedade de cores. Simboliza felicidade, amor e vida longa, sendo uma mensagem carinhosa e completa para as mães.
Gérbera: Com suas cores vibrantes e formato que lembra o sol, a gérbera transmite energia positiva, alegria e pureza. É uma excelente opção para mães de personalidade alegre e extrovertida. Elas são encontradas facilmente nesta estação.
Astromélia: Delicada e cheia de detalhes, a astromélia representa amizade duradoura e gratidão. Suas pétalas mescladas criam um efeito visual encantador, ideal para demonstrar o quanto você é grato pela amizade e apoio de sua mãe.
Begônia: Disponível em vasos, a begônia é um presente que pode durar muito mais tempo. Ela simboliza felicidade, cordialidade e delicadeza. É perfeita para mães que gostam de cuidar de plantas e ter um toque de natureza dentro de casa.
Orquídea Phalaenopsis: Elegante e sofisticada, a orquídea é um clássico que nunca falha. A espécie Phalaenopsis é uma das mais populares e fáceis de cuidar. Simboliza amor, beleza, força e luxo, um presente marcante e duradouro.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.