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Dia das Mães: flores da época para presentear

Optar por espécies da estação no Dia das Mães garante pétalas viçosas e preços acessíveis; descubra o erro comum que faz os arranjos murcharem rápido demais

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
06/05/2026 14:25 - atualizado em 06/05/2026 14:28

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Dia das mães: flores da época para presentear
Escolher flores da estação garante um presente de Dia das Mães mais bonito e duradouro, com melhor custo-benefício crédito: Pexels

Com o Dia das Mães de 2026 se aproximando, neste domingo (10/5), escolher o presente perfeito é uma forma de demonstrar carinho. As flores são uma escolha clássica e, ao optar pelas espécies da estação, você garante mais beleza, durabilidade e um melhor custo-benefício. Além de mais frescas, as flores de outono costumam ter preços mais acessíveis.

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Para ajudar na escolha, preparamos um guia com algumas das melhores opções disponíveis nesta época do ano, juntamente com seus simbolismos. Antes de decidir, lembre-se de algumas dicas: observe se as pétalas estão firmes e viçosas e, se possível, prefira buquês com alguns botões ainda fechados. Assim, eles se abrirão em casa, prolongando a beleza do arranjo.

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Guia de flores para presentear

Crisântemo: Uma das flores mais representativas do outono, o crisântemo é conhecido por sua durabilidade e variedade de cores. Simboliza felicidade, amor e vida longa, sendo uma mensagem carinhosa e completa para as mães.

Close-up de crisântemos rosa-claros e roxos com pétalas densas.
A durabilidade e o simbolismo dos crisântemos os tornam uma escolha significativa para o Dia das Mães.Pinterest

Gérbera: Com suas cores vibrantes e formato que lembra o sol, a gérbera transmite energia positiva, alegria e pureza. É uma excelente opção para mães de personalidade alegre e extrovertida. Elas são encontradas facilmente nesta estação.

Buquê vibrante de gérberas rosas, laranjas e vermelhas.
Gérberas vibrantes são uma opção acessível e cheia de energia para presentear neste Dia das Mães, transmitindo alegria e pureza.Pinterest

Astromélia: Delicada e cheia de detalhes, a astromélia representa amizade duradoura e gratidão. Suas pétalas mescladas criam um efeito visual encantador, ideal para demonstrar o quanto você é grato pela amizade e apoio de sua mãe.

Close-up de buquê de astromélias coloridas com pétalas rosadas, amarelas e alaranjadas.
Astromélias são uma escolha charmosa para expressar gratidão e amizade duradoura neste Dia das Mães.Pinterest

Begônia: Disponível em vasos, a begônia é um presente que pode durar muito mais tempo. Ela simboliza felicidade, cordialidade e delicadeza. É perfeita para mães que gostam de cuidar de plantas e ter um toque de natureza dentro de casa.

Muitas begônias vibrantes em tons de coral e vermelho, com folhagem verde e algumas em embalagens transparentes.
As begônias, disponíveis em vasos, oferecem um presente duradouro e simbolizam felicidade para o Dia das Mães.Pexels

Orquídea Phalaenopsis: Elegante e sofisticada, a orquídea é um clássico que nunca falha. A espécie Phalaenopsis é uma das mais populares e fáceis de cuidar. Simboliza amor, beleza, força e luxo, um presente marcante e duradouro.

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Close-up de orquídeas Phalaenopsis brancas com detalhes amarelos e laranja no centro.
Orquídeas Phalaenopsis são uma escolha elegante e duradoura para o Dia das Mães, simbolizando beleza e sofisticação.Embrapa

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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