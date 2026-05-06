Dia das mães: flores da época para presentear

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Com o Dia das Mães de 2026 se aproximando, neste domingo (10/5), escolher o presente perfeito é uma forma de demonstrar carinho. As flores são uma escolha clássica e, ao optar pelas espécies da estação, você garante mais beleza, durabilidade e um melhor custo-benefício. Além de mais frescas, as flores de outono costumam ter preços mais acessíveis.

Para ajudar na escolha, preparamos um guia com algumas das melhores opções disponíveis nesta época do ano, juntamente com seus simbolismos. Antes de decidir, lembre-se de algumas dicas: observe se as pétalas estão firmes e viçosas e, se possível, prefira buquês com alguns botões ainda fechados. Assim, eles se abrirão em casa, prolongando a beleza do arranjo.

Guia de flores para presentear

Crisântemo: Uma das flores mais representativas do outono, o crisântemo é conhecido por sua durabilidade e variedade de cores. Simboliza felicidade, amor e vida longa, sendo uma mensagem carinhosa e completa para as mães.

A durabilidade e o simbolismo dos crisântemos os tornam uma escolha significativa para o Dia das Mães.Pinterest

Gérbera: Com suas cores vibrantes e formato que lembra o sol, a gérbera transmite energia positiva, alegria e pureza. É uma excelente opção para mães de personalidade alegre e extrovertida. Elas são encontradas facilmente nesta estação.

Gérberas vibrantes são uma opção acessível e cheia de energia para presentear neste Dia das Mães, transmitindo alegria e pureza.Pinterest

Astromélia: Delicada e cheia de detalhes, a astromélia representa amizade duradoura e gratidão. Suas pétalas mescladas criam um efeito visual encantador, ideal para demonstrar o quanto você é grato pela amizade e apoio de sua mãe.

Astromélias são uma escolha charmosa para expressar gratidão e amizade duradoura neste Dia das Mães.Pinterest

Begônia: Disponível em vasos, a begônia é um presente que pode durar muito mais tempo. Ela simboliza felicidade, cordialidade e delicadeza. É perfeita para mães que gostam de cuidar de plantas e ter um toque de natureza dentro de casa.

As begônias, disponíveis em vasos, oferecem um presente duradouro e simbolizam felicidade para o Dia das Mães.Pexels

Orquídea Phalaenopsis: Elegante e sofisticada, a orquídea é um clássico que nunca falha. A espécie Phalaenopsis é uma das mais populares e fáceis de cuidar. Simboliza amor, beleza, força e luxo, um presente marcante e duradouro.

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Orquídeas Phalaenopsis são uma escolha elegante e duradoura para o Dia das Mães, simbolizando beleza e sofisticação.Embrapa

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.