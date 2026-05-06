Faça você mesmo: dicas de presentes fáceis e baratos para o Dia das Mães
Confira ideias para fazer presentes com as próprias mãos e surpreender sua mãe neste domingo (10/5)
compartilheSIGA
O Dia das Mães em 2026 será comemorado neste domingo (10/5). E é hora de buscar o presente perfeito para homenagear uma das pessoas mais importantes da nossa vida. Mais do que um item comprado, um presente feito à mão carrega um valor inestimável: o do tempo e do carinho dedicados. Pensando nisso, preparamos uma lista com ideias criativas e econômicas para você surpreender com algo único e especial.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
1. Sais de banho relaxantes
Um presente perfeito para mães que merecem um momento de autocuidado. É simples, barato e muito chique.
-
Você vai precisar de: sal grosso ou sal de Epsom, algumas gotas de óleo essencial (lavanda ou camomila são ótimas opções), corante alimentício (opcional) e flores secas ou ervas.
Misture todos os ingredientes em uma tigela e guarde em um pote de vidro bonito e bem vedado. Adicione uma etiqueta com o modo de uso e um laço para finalizar.
2. Pote com mistura para bolo ou cookies
Se sua mãe adora cozinhar, este presente é prático e delicioso. A ideia é montar em camadas os ingredientes secos de uma receita dentro de um pote de vidro.
-
Como montar: em um pote de vidro grande, crie camadas com farinha, açúcar, chocolate em pó, gotas de chocolate e aveia.
Feche bem e anexe um cartão com o restante da receita (os ingredientes molhados a serem adicionados) e o modo de preparo. A decoração do pote faz toda a diferença!
Leia Mais
3. Caneca ou vaso personalizado
Solte a criatividade e transforme uma peça simples em uma obra de arte exclusiva. Você pode escrever uma mensagem, fazer um desenho ou criar um padrão abstrato.
-
Você vai precisar de: uma caneca de porcelana ou um vaso de cerâmica liso e canetas específicas para esse tipo de material.
Após desenhar, siga as instruções da caneta para fixar a arte – geralmente, basta levar ao forno por alguns minutos. É um presente que será usado e lembrado todos os dias.
4. Kit de temperos especiais
Para as mães que são chefs de cozinha, um kit de temperos caseiros é um presente útil e saboroso. Você pode criar seus próprios mixes ou apenas embalar temperos de qualidade de forma charmosa.
-
Sugestão: crie um mix para carnes (páprica, alho em pó, cominho) e outro para saladas (orégano, manjericão, alecrim).
Coloque os temperos em pequenos frascos de vidro, identifique cada um com etiquetas personalizadas e organize tudo em uma caixinha de madeira ou cesta.
5. Marcador de página com foto
Um presente simples, mas carregado de emoção. É ideal para mães que amam ler.
-
Como fazer: imprima uma foto especial de vocês em um papel de alta gramatura. Fure a parte superior e passe uma fita de cetim ou um cordão com miçangas.
Para maior durabilidade, você pode plastificar o marcador. É um jeito delicado de estar presente em um dos hobbies preferidos dela.
Dica final: capriche na embalagem
A apresentação é parte do presente. Use papéis de seda, caixas bonitas, fitas de tecido e um cartão escrito à mão. Esses detalhes mostram o quanto você se dedicou, tornando o momento da entrega ainda mais especial. Independentemente da sua escolha, o mais importante é o gesto de amor. Um presente artesanal demonstra cuidado e atenção, tornando o Dia das Mães inesquecível.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.