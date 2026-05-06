Faça você mesmo: dicas de presentes fáceis e baratos para o Dia das Mães

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Dia das Mães em 2026 será comemorado neste domingo (10/5). E é hora de buscar o presente perfeito para homenagear uma das pessoas mais importantes da nossa vida. Mais do que um item comprado, um presente feito à mão carrega um valor inestimável: o do tempo e do carinho dedicados. Pensando nisso, preparamos uma lista com ideias criativas e econômicas para você surpreender com algo único e especial.

1. Sais de banho relaxantes

Um presente perfeito para mães que merecem um momento de autocuidado. É simples, barato e muito chique.

Você vai precisar de: sal grosso ou sal de Epsom, algumas gotas de óleo essencial (lavanda ou camomila são ótimas opções), corante alimentício (opcional) e flores secas ou ervas.

Misture todos os ingredientes em uma tigela e guarde em um pote de vidro bonito e bem vedado. Adicione uma etiqueta com o modo de uso e um laço para finalizar.

2. Pote com mistura para bolo ou cookies

Se sua mãe adora cozinhar, este presente é prático e delicioso. A ideia é montar em camadas os ingredientes secos de uma receita dentro de um pote de vidro.

Como montar: em um pote de vidro grande, crie camadas com farinha, açúcar, chocolate em pó, gotas de chocolate e aveia.

Feche bem e anexe um cartão com o restante da receita (os ingredientes molhados a serem adicionados) e o modo de preparo. A decoração do pote faz toda a diferença!

3. Caneca ou vaso personalizado

Solte a criatividade e transforme uma peça simples em uma obra de arte exclusiva. Você pode escrever uma mensagem, fazer um desenho ou criar um padrão abstrato.

Você vai precisar de: uma caneca de porcelana ou um vaso de cerâmica liso e canetas específicas para esse tipo de material.

Após desenhar, siga as instruções da caneta para fixar a arte – geralmente, basta levar ao forno por alguns minutos. É um presente que será usado e lembrado todos os dias.

4. Kit de temperos especiais

Para as mães que são chefs de cozinha, um kit de temperos caseiros é um presente útil e saboroso. Você pode criar seus próprios mixes ou apenas embalar temperos de qualidade de forma charmosa.

Sugestão: crie um mix para carnes (páprica, alho em pó, cominho) e outro para saladas (orégano, manjericão, alecrim).

Coloque os temperos em pequenos frascos de vidro, identifique cada um com etiquetas personalizadas e organize tudo em uma caixinha de madeira ou cesta.

5. Marcador de página com foto

Um presente simples, mas carregado de emoção. É ideal para mães que amam ler.

Como fazer: imprima uma foto especial de vocês em um papel de alta gramatura. Fure a parte superior e passe uma fita de cetim ou um cordão com miçangas.

Para maior durabilidade, você pode plastificar o marcador. É um jeito delicado de estar presente em um dos hobbies preferidos dela.

Dica final: capriche na embalagem

A apresentação é parte do presente. Use papéis de seda, caixas bonitas, fitas de tecido e um cartão escrito à mão. Esses detalhes mostram o quanto você se dedicou, tornando o momento da entrega ainda mais especial. Independentemente da sua escolha, o mais importante é o gesto de amor. Um presente artesanal demonstra cuidado e atenção, tornando o Dia das Mães inesquecível.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.