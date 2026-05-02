Sobe para 6 o número de mortos nas chuvas em Pernambuco

RECIFE, PE, RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As chuvas que atingem Pernambuco desde a sexta-feira (1º/5) deixaram seis mortos, sendo três no Recife, dois em Olinda e um em São Lourenço da Mata, além de feridos. Na Paraíba, onde o governo decretou situação de emergência, outras duas mortes foram registradas.

Nas cidades pernambucanas, o temporal deixou 2.694 pessoas fora de casa, sendo 1.605 desabrigadas e 1.089 desalojadas, segundo balanço da Defesa Civil estadual divulgado neste sábado (2/5). Entre os municípios paraibanos, o total é 703 desabrigados e 624 desalojados.

Neste sábado, uma menina de 1 ano e 6 meses teve a morte confirmada após ser resgatada, na sexta, de um deslizamento no bairro Dois Unidos, na zona Norte do Recife. Maria Helena Barbosa foi levada a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e depois foi transferida ao Hospital da Restauração, onde morreu.



Foi a terceira morte em uma mesma família em decorrência da queda de barreira. Nesta sexta, a mãe de Maria Helena, Jaqueline Soares Silva, 25, e outro filho dela, Riquelme Soares da Silva Barbosa, 7, tinham sido encontrados mortos no terreno.

O pai sobreviveu e foi encaminhado para atendimento médico. Não há atualização sobre o estado de saúde dele.

Em São Lourenço da Mata, um homem de 34 anos foi encontrado morto na tarde deste sábado, após desaparecer na noite anterior. O corpo foi localizado no bairro Capibaribe, na região conhecida como Córrego do Azedinho.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caso ocorreu durante o período das chuvas e foi incluído no balanço das ocorrências, mas as circunstâncias da morte ainda serão investigadas.

As outras duas mortes em Pernambuco ocorreram no bairro Passarinho, em Olinda. Lá, uma mulher de 20 anos e um bebê de 6 meses foram encontrados mortos pelos bombeiros. Eles foram identificados como Bruna Karine da Silva e Pietro da Silva Pimentel.

Na Paraíba, dois homens morreram em Guarabira, a 96 km de João Pessoa, em função dos temporais, que afetaram 16,1 mil pessoas, segundo dados da Defesa Civil estadual divulgados pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.

A pasta anunciou o envio de equipe técnica para apoiar as localidades mais atingidas, como os municípios de Bayeux, Rio Tinto, Mamanguape, Sapé, Ingá, João Pessoa e Cabedelo.

Segundo dados da agência de gestão de águas do estado, quatro cidades registraram os maiores volumes de chuva dos últimos 30 anos: Alhandra (191 mm), Mogeiro (117 mm), Pilar (170 mm) e São José dos Ramos (128 mm).

Atendimentos

De acordo com a Secretaria de Saúde de Pernambuco, unidades de pronto atendimento registraram atendimentos relacionados às chuvas desde a sexta-feira (1º/5).

Na UPA de Nova Descoberta, 11 vítimas foram atendidas, sendo duas já sem vida. Seis pessoas foram estabilizadas e transferidas, sendo cinco para o Hospital da Restauração e uma para o Hospital Getúlio Vargas. Uma vítima segue em atendimento com quadro estável e duas tiveram alta.

Nas UPAs do Ibura e de Paulista, cinco pessoas foram avaliadas e liberadas. Já na UPA de Olinda, duas pessoas receberam atendimento, uma teve alta e outra foi encaminhada para hospital de referência.

O Hospital da Restauração recebeu cinco vítimas: quatro crianças e uma idosa. Uma criança morreu neste sábado e outra teve alta. Um menino segue internado, em observação, com quadro estável. Outra criança foi transferida para um hospital particular. A idosa, de 73 anos, passou por cirurgia e permanece internada em estado estável.

No Hospital Getúlio Vargas, um homem de 63 anos também passou por cirurgia e segue com quadro estável.

Há também uma ocorrência de um possível afogamento de um idoso nas proximidades do Rio Beberibe, no bairro de Beberibe, no Recife, na sexta-feira.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chuvas e a correnteza inviabilizaram buscas imediatas por conta do risco. Uma equipe de mergulho foi deslocada para o local e reavaliará as condições para iniciar as buscas.

As equipes relatam dificuldade de acesso por causa da baixa visibilidade da água e da presença de galhos, lixo e outros entulhos submersos. Os resgates em áreas alagadas estão sendo feitos com botes infláveis e boias.

Entre a tarde da sexta e a manhã deste sábado, o Corpo de Bombeiros de Pernambuco contabilizou 23 ocorrências de pessoas ilhadas, com 149 resgates realizados até as 7h.

As ações se concentraram em áreas como Cajueiro, no Recife, Peixinhos, em Olinda, e Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes.

No acumulado da operação, já são 39 ocorrências e 525 pessoas resgatadas.

Ações emergenciais

O governo do Pernambuco informou que intensificou o monitoramento da situação e realizou, neste sábado, uma reunião com representantes da Defesa Civil Nacional. A gestão estadual também anunciou um encontro virtual com prefeitos dos municípios atingidos para levantar danos e alinhar ações emergenciais.

Ainda segundo o governo, o Corpo de Bombeiros ampliou o número de resgates desde o início das ocorrências. Equipes da Defesa Civil estadual seguem em campo para dar suporte às cidades mais afetadas e auxiliar no levantamento de prejuízos.

Na manhã deste sábado, o Recife aumentou o número de abrigos para 17, com capacidade total para 1.770 pessoas. Até agora, 1.141 já procuraram os lugares. Em 48 h, disse a prefeitura, o acumulado de chuvas chegou a 185 mm no pluviômetro da Guabiraba, o que é 64% do esperado para o mês de maio.

De acordo com a Defesa Civil, os impactos atingem diferentes municípios.

Recife - 671 desabrigados e 3 mortos

Olinda - 170 desabrigados, 5 feridos e 2 mortos

Goiana - 510 desabrigados e 994 desalojados

Jaboatão dos Guararapes - 127 desabrigados

Paulista - 32 desabrigados e 11 desalojados

Camaragibe - 5 desabrigados e 11 desalojados

Igarassu - 27 desabrigados e 21 desalojados

Limoeiro - 9 desabrigados e 5 desalojados

Timbaúba - 42 desabrigados e 52 desalojados

Glória do Goitá - 12 desabrigados

Ao todo, 29 abrigos foram ativados para acolher a população afetada. A operação de resposta distribuiu 637 colchões, 764 lençóis, 246 kits de limpeza e 146 kits de higiene.

Segundo a Apac (Agência Pernambucana de Águas e Clima), o sistema meteorológico ainda atua no estado, com previsão de pancadas de chuva moderada a forte na Mata Norte, fraca a moderada na Região Metropolitana do Recife e fraca na Mata Sul.

A tendência é de enfraquecimento gradual ao longo do dia, com chuvas mais intensas no início da manhã e redução até a noite.

No Recife, o Centro de Operações reduziu o nível de severidade e mantém a cidade em estágio de alerta, após melhora nas condições climáticas.

Ainda há possibilidade de alagamentos devido à combinação de chuva com maré alta.

Maiores acumulados de chuva nas últimas 24h

Recife - 146 mm

Glória do Goitá - 142 mm

Camaragibe - 141,9 mm

Moreno - 140,3 mm

Cabo de Santo Agostinho - 137 mm

Em Olinda, a prefeitura informou que o município registrou 83,46 mm de chuva nas últimas 24 horas. Entre 0h e 10h deste sábado (2/5), não houve registro de ocorrências graves ou deslizamentos. Desde a sexta-feira (1º), o acumulado já chega a 225 mm, colocando a cidade entre as mais afetadas no estado.

A prefeitura disponibilizou dois abrigos temporários para moradores em áreas de risco: a EREF Monsenhor Arruda Câmara, em Peixinhos, e a Escola Argentina Castello Branco, no bairro de Jatobá.

Em Goiana, município bastante afetado, a prefeitura informou que o acumulado de chuva já passa de 260 mm em 48 horas, o maior do estado no período, enquanto o nível do rio segue subindo.

As ações de assistência foram ampliadas para áreas como Baldo do Rio, Vila Bom Tempo e regiões do outro lado da BR-101 Norte.

Segundo a gestão municipal, cinco abrigos temporários foram instalados em escolas públicas, acolhendo 204 famílias (583 pessoas).

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A prefeitura informou ainda que, em uma escola municipal em construção no bairro da Boa Vista, a estrutura foi preservada, apesar dos impactos no entorno. Os principais danos ocorreram próximo a um canal, onde um muro cedeu com a força da correnteza.