MEC cria nova etapa do Sisu para preencher vagas ociosas nas universidades

O Ministério da Educação (MEC) anunciou a criação do Sisu+, uma nova etapa complementar ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) que entrará em vigor a partir de 2026. A iniciativa, oficializada pelo Edital nº 29/2026, tem como objetivo principal preencher as vagas remanescentes nas instituições públicas de ensino superior que não foram ocupadas durante o processo seletivo regular.

Como vai funcionar o Sisu+?

O Sisu+ funcionará como uma fase adicional de seleção, destinada exclusivamente aos estudantes que participaram da edição regular do Sisu 2026 e não foram aprovados na chamada regular ou na lista de espera.

O processo permitirá que esses candidatos utilizem novamente suas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para concorrer às vagas que sobraram, ampliando as chances de ingresso no ensino superior público.

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A participação é restrita aos candidatos já inscritos no processo principal daquele ano, garantindo que a oportunidade seja um complemento à seleção original. Os estudantes poderão escolher cursos em qualquer instituição participante que ainda tenha vagas disponíveis, independentemente das opções selecionadas na primeira fase.

Prazos e Regras da nova etapa

De acordo com o edital divulgado pelo MEC, o período de adesão das instituições ocorrerá de 4 a 29 de maio. Para os candidatos, as inscrições e a divulgação dos resultados ocorrerão em etapa posterior, ainda não detalhada.

A seleção dos candidatos continuará sendo baseada na nota do Enem, seguindo as mesmas modalidades de concorrência (ampla concorrência e cotas) já aplicadas no Sisu. Para mais informações e acompanhar todas as atualizações sobre o cronograma e as regras, os candidatos devem consultar o portal oficial do Sisu, disponibilizado no site do Ministério da Educação.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria