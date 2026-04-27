Homem que espancou capivara até a morte é preso
Romero Ferreira Barbosa, de 31 anos, foi localizado após vídeo do crime circular nas redes
Preso nesta segunda-feira (27), um homem de 31 anos é suspeito de espancar até a morte uma capivara em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O caso veio à tona depois que um vídeo do ataque circulou nas redes sociais no fim de semana e permitiu que a polícia identificasse o agressor.
Romero Ferreira Barbosa foi localizado por equipes da 60ª DP (Campos Elíseos) e da 66ª DP (Piabetá) na manhã desta segunda. As imagens mostram o homem desferindo chutes repetidos contra o animal, com foco na cabeça. A capivara não sobreviveu às agressões.
Suspeito alegou que foi atacado pelo animal
Ao ser abordado, Romero disse ter agido porque a capivara teria o atacado primeiro. A versão não se sustentou. O delegado Tullio Pelosi, titular da 60ª DP, afirmou que "as imagens não mostram qualquer agressão por parte da capivara".
Pelosi explicou ainda que os agentes optaram por não entrar na comunidade durante a noite, aguardando condições mais seguras para realizar a prisão na manhã seguinte.
O crime ocorreu na noite de sábado (25). Após o vídeo se espalhar pelas redes, as delegacias iniciaram as buscas imediatamente. Romero responderá por maus-tratos com agravante pela morte do animal e segue à disposição da Justiça.