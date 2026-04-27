Estudante brasileira foi morta com 67 perfurações no Paraguai, aponta perícia

A estudante brasileira de medicina Julia Vitoria Sobierai Cardoso, de 23 anos, foi morta com 67 perfurações, segundo a perícia. O corpo foi encontrado na tarde de sexta-feira (24/4) no apartamento onde ela morava, em Ciudad del Este, no Paraguai. O principal suspeito é o ex-namorado, Vitor Rangel Aguiar, de 27 anos, que está foragido.

De acordo com a médica legista Raquel Cáceres, sete ferimentos foram causados por faca e os demais por uma tesoura de pequeno porte. O promotor do caso, Osvaldo Zaracho, informou que duas lesões atingiram a região do pescoço da vítima. Os dois instrumentos foram apreendidos no local do crime.

O corpo de Julia foi encontrado por volta das 19h por vizinhas que entraram no apartamento, no edifício El Galo, localizado na avenida Capitán del Puerto, no bairro Obrero. Segundo Zaracho, o crime teria ocorrido por volta do meio-dia, cerca de sete horas antes de a estudante ser localizada.

O promotor revelou que o apartamento da vítima tinha “pegadas de calçados e pés descalços, rastros em vidros e móveis, além de manchas de sangue".

A faculdade da jovem, a Universidad Unida, lamentou em suas redes sociais. “Expressamos nossas mais sinceras condolências para a família e entes queridos de Julia Victoria Sobierai Cardoso. Sua memória permanecerá viva na comunidade universitária e em todos que compartilharam sua trajetória.”

O corpo de Julia foi velado na manhã desta segunda-feira (27/4), em Navegantes, no litoral de Santa Catarina, cidade natal da estudante.

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*Estagiário sob supervisão de Rafaela Gonçalves