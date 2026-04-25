Família impedida de entrar no Brasil está há 16 dias em aeroporto
Engenheiro foi condenado a trabalhos forçados em seu país; esposa grávida de 34 semanas corre risco de parto prematuro
compartilheSIGA
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde o dia 8 de abril, a casa do egípcio Abdallah Montaser, de 31 anos, é a área restrita do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A família, que inclui a esposa dele, de 27 anos, e os dois filhos menores de cinco anos -cujos nomes ele pediu que não fossem divulgados-, foi impedida de entrar no Brasil e aguarda há 16 dias uma resposta sobre pedido de visto humanitário.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Passageiros que transportarem estes itens populares na bagagem de mão serão penalizados com valor de 1.100 em multas
Os quatro foram colocados pela companhia aérea no hotel Tryp by Wyndham, que fica dentro do aeroporto, e não podem deixar o local sem autorização das autoridades. A empresa custeia a estadia da mulher e das crianças, mas não a de Montaser.
Leia Mais
Nessa sexta-feira (24/4), a egípcia, grávida de 34 semanas, precisou ser levada ao Hospital São Luiz de Guarulhos. Lá, foram constatadas infecção urinária e presença de sangue na urina da gestante -um fator de risco para parto prematuro. A Folha de S.Paulo teve acesso aos laudos de exames.
Segundo o engenheiro civil, que conversou com a Folha por telefone, a assistência médica havia sido solicitada à Polícia Federal ainda na noite de anteontem, quando a esposa teve fortes dores no baixo ventre e parou de sentir movimentos do feto.
Apesar disso, ele teria sido informado de que o pedido de uma ambulância para avaliação hospitalar fora negado. O translado aconteceu apenas na manhã de ontem.
Montaser contou que viajava com a família vindo da Arábia Saudita e que vivia atualmente no Bahrein. Ele deixou o Egito em 2015, após ser condenado a três anos de prisão com trabalhos forçados por participar de manifestações contra o ditador Abdel Fattah al-Sisi.
Ao chegar ao Brasil, com um visto de turista, teve a entrada negada. "Isso nunca me aconteceu, eu já visitei mais de 15 países, tenho visto para o espaço Schengen [zona de livre circulação na União Europeia], para países do golfo Pérsico que possuem restrições muito severas", afirmou.
De acordo com o advogado da família, William Fernandes, Montaser foi considerado indivíduo perigoso com base na portaria 770/2019 do Ministério da Justiça, que estabeleceu critérios para impedimento de entrada de pessoas no país.
De acordo com o texto, devem ser impedidas de entrar no Brasil pessoas que tenham ligação com terrorismo e grupos criminosos, além de com grupos ligados a tráfico de drogas, pessoas e armas de fogo ou ainda a pornografia ou exploração sexual de menores.
Montaser e o advogado afirmam não terem sido informados do motivo pelo qual a família foi enquadrada na portaria do Ministério da Justiça e negam qualquer vínculo criminoso. Além disso, expressam preocupação com a possibilidade de deportação, que poderia levá-los de volta ao Egito, onde Montaser pode ser preso.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Procuradas, as assessorias da Polícia Federal e do aeroporto de Guarulhos não responderam até a publicação desta reportagem.