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Mega-Sena 2996: sorteio de hoje (14/4) tem prêmio de R$ 45 milhões; confira

Sorteio das loterias desta terça começa às 21h; o prêmio Mega-Sena acumulou já que nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2995, sorteadas no sábado

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Repórter
14/04/2026 11:32

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Mega-Sena 2944 acumulou e prêmio está estimado em R$27 milhões
De acordo com a Caixa, a chance de acertar as seis dezenas com um jogo simples é de 1 em 50.063.860 crédito: Caixa/Reprodução

A Caixa Econômica Federal sorteia nesta terça-feira (14/4), às 21h, um prêmio estimado em R$ 45 milhões no concurso 2996 da Mega-Sena. O evento acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo. O Estado de Minas vai acompanhar o sorteio.

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O prêmio Mega-Sena acumulou já que nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2995, sorteadas na último sábado (11/4). Os números sorteados foram: 08 - 29 - 42 - 49 - 50 - 58.

  

O sorteio

Quem quiser concorrer aos R$ 45 milhões já pode adquirir o bilhete nos canais eletrônicos das Loterias Caixa (site e aplicativo), mediante login com CPF e senha de seis dígitos.

O pagamento on-line é feito via cartão de crédito ou Pix. No aplicativo, a aposta mínima da Mega-Sena é de R$ 6. Outra opção é se dirigir a uma unidade lotérica.

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Valor da aposta

De acordo com a Caixa, a chance de acertar as seis dezenas com um jogo simples é de 1 em 50.063.860.

A Mega permite a seleção de até 20 dezenas, o que faz o valor da aposta chegar a mais de R$ 193 mil, além de multiplicar as chances de ganhar. 

Resgate do prêmio


Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 só podem ser retirados no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo da aposta.

Transferências de valores iguais ou superiores a R$ 10 mil serão efetuadas no prazo mínimo de dois dias úteis após a ida do ganhador à agência.

Quem jogar pela internet poderá receber o prêmio pelo app Mercado Pago, com valor líquido de até R$ 1.581,44 (correspondente ao bruto de R$ 2.259,20).

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Caso opte por comparecer a uma lotérica, será necessário portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

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