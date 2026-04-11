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Mega-Sena acumula e vai a R$ 45 milhões

Neste concurso, 54 apostas bateram na trave e acertaram 5 dezenas no país. Confira os números sorteados

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Repórter
11/04/2026 22:58 - atualizado em 11/04/2026 23:10

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Mega-Sena 2991 acumulou e pode pegar R$ 7,5 milhões neste sábado (4/4)
Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena deste sábado (11/4) crédito: Marcelo Casal Jr/ Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2995, sorteadas neste sábado (11/4). Com isso, o prêmio acumulou, e a estimativa é de que chegue a R$ 45 milhões no próximo sorteio, nesta terça-feira (14/4).

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A Mega-Sena teve as seguintes dezenas sorteadas: 08 - 29 - 42 - 49 - 50 - 58. Veja as outras loterias sorteadas neste sábado.

Cinquenta e quatro pessoas acertaram a quina da Mega-Sena; cada uma leva R$ 42.308,07.

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Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

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