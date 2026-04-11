Mega-Sena acumula e vai a R$ 45 milhões
Neste concurso, 54 apostas bateram na trave e acertaram 5 dezenas no país. Confira os números sorteados
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Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2995, sorteadas neste sábado (11/4). Com isso, o prêmio acumulou, e a estimativa é de que chegue a R$ 45 milhões no próximo sorteio, nesta terça-feira (14/4).
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A Mega-Sena teve as seguintes dezenas sorteadas: 08 - 29 - 42 - 49 - 50 - 58. Veja as outras loterias sorteadas neste sábado.
Cinquenta e quatro pessoas acertaram a quina da Mega-Sena; cada uma leva R$ 42.308,07.
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Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.