Voos começam a ser retomados em São Paulo depois de pane elétrica

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Os pousos e decolagens nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, ambos em São Paulo, foram retomados após uma suspensão momentânea na manhã desta quinta-feira (9/4). A paralisação ocorreu devido a uma pane geral no controle de tráfego aéreo na região de São Paulo.

De acordo com as informações da Força Aérea Brasileira (FAB), os voos foram interrompidos por volta das 9h30 e foram retomados por volta das 10h. A Aena, concessionária responsável por Congonhas, afirma que os voos foram afetados entre 8h58 e 10h06. Apesar da retomada, as operações ainda passam por normalização, com painéis registrando diversos atrasos e cancelamentos nos dois aeroportos do estado.

O impacto também atingiu o Aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte da capital. Além disso, voos que tinham Congonhas ou Guarulhos como destino precisaram retornar aos aeroportos de origem, gerando efeito cascata em outras regiões do país.

A Aena, que administra o aeroporto de Congonhas, informou que foi comunicada sobre a pane e destacou que os motivos do ocorrido devem ser esclarecidos diretamente pela Força Aérea Brasileira. A concessionária acrescentou que está adotando medidas para reduzir os impactos aos passageiros.

Já a GRU Airport afirmou que a paralisação foi provocada por uma “interrupção geral no controle de tráfego aéreo na região de São Paulo (TMA-SP)” e ressaltou que o problema não teve relação com ocorrências internas no aeroporto.

Segundo informações iniciais, um incêndio no Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste — órgão responsável pela coordenação do tráfego aéreo — pode ter provocado a falha. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. A FAB afirma que a falha ocorreu devido um problema técnico operacional.

"As aeronaves foram devidamente sequenciadas, cumprindo rigorosamente todos os requisitos internacionais de segurança de voo e mantendo o fluxo operacional previsto para o aeródromo", informou. A FAB disse que o problema técnico será apurado.

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A BH Airport, que é responsável pelo aeroporto de Confins, afirmou que o sistema local não foi afetado. No entanto, até o momento, três voos foram cancelados, um retornou, cinco registraram atrasos e quatro alternaram. "O BH Airport segue operando normalmente. Orientamos aos passageiros acompanhar o status dos voos diretamente com as companhias aéreas", aconselhou.