7 dicas de ouro para não passar perrengue no aeroporto em voos longos

Enfrentar um voo longo pode ser um grande desafio, especialmente com aeroportos cada vez mais movimentados. A boa notícia é que algumas medidas simples, adotadas antes mesmo de sair de casa, podem transformar a experiência e evitar muitas dores de cabeça. Um bom planejamento é o segredo para garantir que sua única preocupação seja aproveitar o destino final.

A preparação correta economiza tempo e reduz o estresse, desde o momento do check-in até a retirada das malas. Pequenos ajustes na rotina de viagem fazem toda a diferença, tornando o trajeto aéreo mais confortável e tranquilo. Para ajudar nessa tarefa, reunimos sete passos práticos que vão facilitar sua jornada.

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Faça o check-in online: esta é a regra de ouro para quem quer fugir de filas. As companhias aéreas liberam o check-in online com antecedência, que geralmente varia entre 48 e 72 horas antes do voo. Fazer o processo de casa permite que você escolha seu assento e, caso viaje apenas com bagagem de mão, siga direto para o portão de embarque. Se precisar despachar malas, basta ir ao balcão específico, que costuma ser mais rápido. Vista-se para a maratona: o conforto é seu melhor amigo em voos longos. Opte por roupas leves, de tecidos que não amassam e sapatos fáceis de tirar. O ideal é se vestir em camadas, como uma camiseta e um casaco, pois a temperatura na cabine pode variar bastante. Lembre-se que você passará horas sentado no mesmo lugar. Organize uma mala de mão inteligente: pense nela como seu kit de sobrevivência. Leve itens essenciais como documentos, dinheiro, celular e carregador portátil. Inclua também seus remédios de uso contínuo, uma troca de roupa básica e produtos de higiene em tamanho miniatura (lembrando que, em voos internacionais, líquidos devem estar em frascos de até 100 ml). Assim, um eventual extravio da bagagem despachada não se transforma em um grande problema. Leve seus próprios lanches e uma garrafa vazia: depender apenas do serviço de bordo pode ser arriscado. Tenha na bolsa alguns lanches saudáveis, como barras de cereal ou frutas secas. Leve também uma garrafa de água vazia, que pode ser levada na bagagem de mão ao passar pela segurança e depois abastecida nos bebedouros da área de embarque. Manter-se hidratado é fundamental para combater o cansaço. Monte seu kit de conforto pessoal: fones de ouvido com cancelamento de ruído, um bom livro ou um tablet com filmes e séries baixados são essenciais para passar o tempo. Uma máscara de dormir, um protetor labial e um travesseiro de pescoço também ajudam a criar um ambiente mais agradável para descansar durante o voo. Tenha os documentos sempre à mão: para evitar o pânico de ter que revirar a mochila na fila da imigração ou do embarque, mantenha passaporte, vistos e cartões de embarque em um bolso de fácil acesso. Uma pequena pasta ou porta-documentos pode facilitar muito essa organização e agilizar todos os processos. Calcule o tempo de chegada ao aeroporto: para voos internacionais, o recomendado é chegar com pelo menos três horas de antecedência. Para os domésticos, duas horas costumam ser suficientes. Esse tempo extra garante uma margem de segurança para lidar com imprevistos no trânsito, filas na segurança ou para encontrar o portão de embarque sem correria. Lembre-se que o despacho de bagagens e o check-in presencial costumam fechar uma hora antes da decolagem. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.