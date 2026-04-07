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VIOLÊNCIA URBANA

Chef Jacquin tem celular roubado após criminoso quebrar vidro de táxi

Chef francês diz que criminoso quebrou o vidro do carro para levar celular e alerta seguidores para mensagens suspeitas no perfil

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
07/04/2026 10:36

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Chef Erick Jacquin estava em um táxi quando foi assaltado
Chef Erick Jacquin estava em um táxi quando foi assaltado crédito: Carlos Reinis/Band

O chef Erick Jacquin relatou, na segunda-feira (6/4), ter sido vítima de um assalto enquanto estava dentro de um táxi. Segundo ele, um criminoso quebrou o vidro do veículo e levou o celular, ação característica da chamada “gangue do quebra-vidro”.

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Em vídeo publicado nas redes sociais, Jacquin descreveu o momento do crime. “Infelizmente, isso faz parte do Brasil. Eu fui assaltado faz pouco tempo. Ele roubou meu telefone através do vidro de um táxi. Quebrou o vidro, pegou meu telefone e foi embora”, afirmou.

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O chef não informou em qual cidade o caso ocorreu nem se registrou boletim de ocorrência. Apesar do susto, garantiu que está bem. Ele também explicou que o aparelho não continha aplicativos bancários, mas alertou seguidores sobre possíveis golpes, já que criminosos conseguiram acessar seu WhatsApp.

“Tudo o que acontecer, mandar mensagem para vocês, pedir dinheiro ou outra coisa, não sou eu, é outra pessoa”, disse. Jacquin afirmou ainda que já trocou as senhas de suas redes sociais e pretende adquirir um novo número em breve.

No desabafo, o chef também fez um alerta sobre o uso de celulares em veículos. “Não faz igual a eu: não mexe no telefone dentro do táxi com o vidro do lado”, aconselhou.

Conhecido nacionalmente por sua participação em programas como “MasterChef Brasil” e “Pesadelo na Cozinha”, exibidos pela Band, Jacquin também é empresário do ramo gastronômico, com restaurantes em São Paulo e região metropolitana.

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Nesta terça-feira (7/4) vai ao ar o episódio do “Pesadelo na cozinha” gravado em BH. O local escolhido para a gravação foi o Café Cultura Bar, no bairro de Lourdes, na região Centro-Sul da capital mineira. O programa vai ao ar às 20:40 na Band e também está disponível na HBO Max. 

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