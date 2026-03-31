Humorista lamenta morte do filho: 'Dia mais triste da minha vida'

Filho do humorista Vinicius Antunes, conhecido nas redes sociais como Cacofonias, o menino Francisco Farias Antunes, de 9 anos, foi uma das vítimas do atropelamento ocorrido na tarde de segunda-feira (30/3) na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Ele e a mãe, Emanoelle Martins Guedes de Farias, morreram depois que a bicicleta elétrica em que estavam foi atingida por um ônibus.

Emanoelle não resistiu e morreu no local. Francisco foi socorrido e levado ao Hospital Federal do Andaraí, mas chegou sem vida à unidade. De acordo com a Polícia Militar, o motorista do ônibus disse que mãe e filho caíram após serem fechados por um veículo não identificado, sem que ele conseguisse frear a tempo.

Menino aparecia em vídeos do pai e era fã do Vasco

Nas redes sociais, Francisco aparecia com frequência nos conteúdos do pai e os dois compartilhavam a paixão pelo Vasco. No Instagram, Vinicius publicou a foto do último dia em que levou o filho à escola. "Nossa última foto juntos, indo ao Pedro II. Foram quase 10 anos de felicidade plena", escreveu o humorista, que também informou que daria detalhes sobre o velório e disse ser o pior dia de sua vida.

Aluno do Colégio Pedro II, unidade da Tijuca, Francisco foi homenageado pela escola ainda na noite de segunda-feira. Em nota, a instituição descreveu o menino como "amável, doce, sensível, inteligente e muito sabido da vida" e afirmou ser difícil imaginar os dias sem sua presença. O texto também prestou solidariedade à família de Francisco e de Emanoelle.

Vinicius respondeu à publicação da escola: "Obrigado pela mensagem. Chico amou demais essa escola e seus amigos. Ele estava mto feliz."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Rio Ônibus divulgou nota lamentando o ocorrido e informou aguardar a conclusão da perícia para entender como o acidente aconteceu.