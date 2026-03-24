Quadrilha monta estacionamento falso e rouba ao menos cinco carros

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ao menos cinco carros foram roubados após um falso estacionamento ser montado perto de uma casa noturna no bairro do Butantã, na zona oeste de São Paulo, no domingo (22/3).



O crime aconteceu em um terreno que está à venda entre as ruas Sapetuba e Camargo. O local fica perto de bares e de uma casa que recebeu um show nesse dia.



Os criminosos, que cobravam R$ 75 por carro, colocaram uma placa informando que aquele estacionamento era credenciado do evento. Quando os frequentadores voltaram para pegar os veículos, porém, descobriram que os carros tinham sido levados.



Até a manhã desta terça-feira (24/3), cinco boletins de ocorrência de furto foram registrados pela Polícia Civil. O caso está a cargo do 34º DP, do Morumbi.



Um dos carros furtados foi recuperado ontem e devolvido à vítima. Ele estava abandonado no bairro do Sacomã, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.



Ninguém foi preso até o momento. Segundo a polícia, as equipes trabalham para identificar os envolvidos no crime.



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Esta não é a primeira vez que um golpe do tipo é usado para roubar carros em São Paulo. Em 2022, falsos manobristas levaram, em dois momentos diferentes, carros de frequentadores do Allianz Parque. Um dos golpes foi montado durante a final do Paulista e outro durante o show do grupo Maroon 5. Quatro pessoas foram presas.