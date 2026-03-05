Assine
Mega-Sena 2980 acumula e vai a R$ 50 milhões; 6 mineiros acertam a quina

Neste concurso, 77 apostas bateram na trave e acertaram 5 dezenas no país. Confira os números sorteados

Repórter
05/03/2026 22:00

Mega-Sena: os números que mais e menos saem nos sorteios; confira
Mega-Sena acumulou e tem prêmio estimado de R$ 50 milhões crédito: Reprodução

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 2980 sorteadas nesta quinta-feira (5/3). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 50 milhões no próximo sorteio, sábado (7/3). 

A Mega-Sena 2980 teve as seguintes dezenas sorteadas: 03 - 14 - 27 - 33 - 43 - 45 . Veja as outras loterias sorteadas nesta quinta-feira.

Entre os 77 ganhadores da quina da Mega-Sena 2980 tem seis mineiros. 

As apostas de Minas que acertaram 5 dezenas na Mega-Sena 2980  foram de Belo Horizonte (3), Piumhi, Sete Lagoas e Uberlândia. Todos os jogos foram simples, com seis dezenas. Cada sortudo vai receber R$24.100,61.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

