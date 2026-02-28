Mega-Sena acumula e vai a R$ 160 milhões; 11 mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2978, sorteadas neste sábado (28/2). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é de que chegue a R$ 160 milhões no próximo sorteio, terça-feira (3/3).

A Mega-Sena 2978, cuja premiação era de R$ 145 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 06 - 09 - 13 - 20 - 42 - 50. Veja as outras loterias sorteadas deste sábado.

Entre os 129 ganhadores da quina da Mega-Sena 2978, 11 apostas estão em Minas Gerais. Os jogos foram feitos nas cidades de: Belo Horizonte (5), Alvinópolis, Betim, Mercês, Ponte Nova, Sabará e Sete Lagoas. Cada um receberá R$ 38.181,97.

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso prefira comparecer a uma unidade lotérica, será necessário portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.