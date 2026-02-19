Vídeo: jovem surdo é espancado por seguranças após não entender ordem

Um jovem surdo foi agredido por seguranças privados durante o carnaval de Apodi, município da Região Oeste do Rio Grande do Norte, a 340km de Natal. As imagens da agressão viralizaram nas redes sociais na noite dessa quarta-feira (18/2) após denúncia do influenciador Ivan Baron, que atua na promoção dos direitos das pessoas com deficiência.

No vídeo, o jovem aparece cercado por três seguranças e é agredido com violência. Testemunhas relatam que ele tentava usar a Língua Brasileira de Sinais (Libras) para explicar que não compreendia as ordens dadas verbalmente. Mesmo assim, foi empurrado, derrubado e golpeado com cassetetes.

????BRASIL: Jovem surdo é espancado por seguranças após não entender comando verbal em festa, no RN. pic.twitter.com/pcbb8yrpXG — CHOQUEI (@choquei) February 19, 2026

Influenciador denuncia capacitismo

"Um jovem surdo que não entendeu um sinal verbal foi covardemente espancado por uma equipe de segurança contratada para uma festa na cidade de Apodi. Até quando pessoas com a responsabilidade de proteger e cuidar do bem estar serão usadas para violentar? Capacitismo é crime!", escreveu Ivan Baron nas redes sociais.

Em nota divulgada nesta quinta-feira (19/2), a Prefeitura de Apodi informou que tomou conhecimento do episódio e determinou apuração imediata dos fatos junto à empresa responsável pela segurança, para que sejam aplicadas as punições cabíveis.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"A gestão municipal manifesta sua solidariedade ao cidadão envolvido e reforça que a orientação dada a todas as equipes de segurança do evento é de atuar com respeito, diálogo e preservação da integridade de todos os foliões", afirmou a prefeitura, acrescentando que pretende colaborar com a investigação do caso.