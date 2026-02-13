Morre segundo filho baleado por secretário de Itumbiara, diz prefeitura
Thales Machado atirou contra os dois filhos e se matou em seguida, na madrugada de quinta-feira
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O filho caçula do secretário de Governo da Prefeitura de Itumbiara (GO), Thales Machado morreu hoje. A informação foi confirmada pela prefeitura. Thales atirou contra os dois filhos e se matou em seguida, na madrugada de quinta-feira.
Menino de 8 anos estava internado em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. Ele estava na UTI do Hospital Estadual São Marcos.