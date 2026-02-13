Assine
overlay
Início Nacional
TRAGÉDIA

Morre segundo filho baleado por secretário de Itumbiara, diz prefeitura

Thales Machado atirou contra os dois filhos e se matou em seguida, na madrugada de quinta-feira

Publicidade
Carregando...
LG
LEONARDO GUANDELINE
LG
LEONARDO GUANDELINE
Repórter
13/02/2026 20:14

compartilhe

SIGA
x
Thales e os dois filhos
Thales e os dois filhos crédito: Reprodução/Instagram

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O filho caçula do secretário de Governo da Prefeitura de Itumbiara (GO), Thales Machado morreu hoje. A informação foi confirmada pela prefeitura. Thales atirou contra os dois filhos e se matou em seguida, na madrugada de quinta-feira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Menino de 8 anos estava internado em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. Ele estava na UTI do Hospital Estadual São Marcos.

Tópicos relacionados:

itumbiara

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay