Secretário de Itumbiara (GO) mata filho e deixa outro em estado grave

O secretário de Governo da Prefeitura de Itumbiara, Thales Machado, de 40 anos, atirou contra os dois filhos e, em seguida, tirou a própria vida. A morte foi confirmada ao Correio pelo diretor de comunicação do estado.

Segundo a Polícia Civil ao Correio, o caso é tratado como “homicídio consumado e homicídio tentado, seguidos de autoextermínio por parte do autor”. A corporação informou que, até o momento, não há indícios de participação de terceiros.

Uma das vítimas, o filho mais velho do secretário, de 12 anos, foi levado ao Hospital Municipal Modesto de Carvalho (HMMC), mas morreu. De acordo com a Secretaria de Comunicação do município, o outro filho, de 8 anos, foi operado e permanece internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Itumbiara. Thales era genro do prefeito de Itumbiara, Dione Araújo.

A última publicação do secretário nas redes sociais foi um vídeo em que aparece com o filho mais novo no colo, desenhando em um caderno, e com o mais velho durante um treino de artes marciais. “Que Deus abençoe sempre meus filhos, papai ama muito”, dizia o texto da postagem.

Em nota, a Polícia Civil de Goiás informou que instaurou inquérito para apurar os fatos ocorridos na madrugada desta quinta-feira. A investigação é conduzida pelo Grupo de Investigação de Homicídios de Itumbiara (GIH), que adotou as providências iniciais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo a corporação, o GIH acompanhou os trabalhos da perícia técnico-científica até a remoção do corpo e segue com levantamentos, oitivas e requisições periciais, preservando o sigilo do inquérito e respeitando a dor dos familiares.