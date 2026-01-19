Técnico de enfermagem é preso suspeito de matar três pacientes em hospital

Um técnico de enfermagem que atuava no Hospital Anchieta, de Taguatinga, no Distrito Federal, foi preso no último dia 11 por suspeita de matar, intencionalmente, três pacientes que estavam internados. Segundo investigações da Coordenação de Homicídios e Proteção à Pessoa (CHPP), da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o homem aplicava uma substância, em altas doses, na veia das vítimas. Em um dos casos, chegou a aplicar desinfetante.

De acordo com o delegado Wisllei Salomão, coordenador da CHPP, os elementos coletados são bastante robustos no que se refere à intencionalidade do crime. "Temos os vídeos demostrando as ações dessas pessoas e a análise dos prontuários médicos, com tudo o que foi realizado com esses pacientes. Existem elementos convincentes de que o técnico de enfermagem se passou pelo médico, entrou no sistema que estava aberto e fez a prescrição dos medicamentos. Ele foi até a farmácia, preparou a substância e escondeu em seu jaleco, aplicando-os nas veias das vítimas", detalhou.

A investigação ainda aponta que o suspeito, junto a outras duas profissionais cientes dos crimes, aguardavam a reação das vítimas, pois, uma vez injetados nas veias — o que não deve ser feito —, os medicamentos provocam parada cardíaca. O técnico ainda realizava massagem tentando "salvar" os pacientes. As duas técnicas de enfermagem também foram presas e podem ser indiciadas por homicídio.

Duas mortes ocorreram no dia 17 de novembro: de uma professora aposentada de 75 anos; e de um servidor da Caesb, de 63. Em 1º de dezembro, morreu a terceira vítima, de 33 anos, servidor dos Correios.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em nota, o Hospital Anchieta afirmou que, ao identificar circunstâncias atípicas relacionadas aos óbitos, instaurou comitê interno de análise e conduziu investigação própria. Com base nas evidências, o hospital requereu a instauração de inquérito policial.

Veja a íntegra da nota:

O Hospital Anchieta S.A., referência em cuidados de saúde em Brasília/DF há 30 anos, vem a público esclarecer as providências adotadas diante de fatos graves envolvendo ex-funcionários da instituição.