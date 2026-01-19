Assine
Babá compara músicas infantis brasileiras e americanas e reação viraliza

Profissional que trabalha nos EUA publicou vídeo mostrando mudança de comportamento das crianças ao ouvir canções do Brasil

ES
Eduarda Soares
Repórter
19/01/2026 11:53

Vídeo: babá compara músicas infantis brasileiras e americanas e reação de crianças viraliza
Vídeo: babá compara músicas infantis brasileiras e americanas e reação de crianças viraliza crédito: Tupi

A babá brasileira Evelyn Caroline, que trabalha nos Estados Unidos, viralizou nas redes sociais ao publicar um vídeo comparando a reação de crianças a músicas infantis americanas e brasileiras. As imagens chamaram atenção pela mudança imediata de comportamento dos pequenos ao ouvir canções do Brasil.

No vídeo, Evelyn coloca inicialmente músicas infantis em inglês para entreter as duas crianças de quem cuida. Durante esse momento, os meninos permanecem sentados e demonstram pouco interesse pelas canções, sem grandes reações ou movimentos.

Em seguida, a profissional troca a playlist e passa a reproduzir músicas infantis brasileiras. A mudança é perceptível: as crianças passam a sorrir, se movimentar e demonstrar animação ao ritmo das melodias.

@evelyncaroline27 Qual vocês acham que eles preferem????? #fyy #aupair #aupairlife #usa ? original sound – Evelyn Caroline

A publicação rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, com comentários de internautas destacando a energia e o ritmo das canções brasileiras voltadas ao público infantil.

Tópicos relacionados:

eua musicas redes-sociais

