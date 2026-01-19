Babá compara músicas infantis brasileiras e americanas e reação viraliza
Profissional que trabalha nos EUA publicou vídeo mostrando mudança de comportamento das crianças ao ouvir canções do Brasil
compartilheSIGA
A babá brasileira Evelyn Caroline, que trabalha nos Estados Unidos, viralizou nas redes sociais ao publicar um vídeo comparando a reação de crianças a músicas infantis americanas e brasileiras. As imagens chamaram atenção pela mudança imediata de comportamento dos pequenos ao ouvir canções do Brasil.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
No vídeo, Evelyn coloca inicialmente músicas infantis em inglês para entreter as duas crianças de quem cuida. Durante esse momento, os meninos permanecem sentados e demonstram pouco interesse pelas canções, sem grandes reações ou movimentos.
Em seguida, a profissional troca a playlist e passa a reproduzir músicas infantis brasileiras. A mudança é perceptível: as crianças passam a sorrir, se movimentar e demonstrar animação ao ritmo das melodias.
@evelyncaroline27 Qual vocês acham que eles preferem????? #fyy #aupair #aupairlife #usa ? original sound – Evelyn Caroline
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A publicação rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, com comentários de internautas destacando a energia e o ritmo das canções brasileiras voltadas ao público infantil.