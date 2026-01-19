Avião cai em Guarapari e destrói parte de galpão

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Um avião de pequeno porte caiu e atingiu o galpão de uma oficina mecânica no bairro Jardim Bela Vista, em Guarapari, no Espírito Santo, por volta das 7h30 desta segunda-feira (19/1). A aeronave era particular e apenas o piloto estava a bordo. Apesar do impacto, não houve registro de vítimas graves.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
De acordo com o G1, o Corpo de Bombeiros foi acionado após a informação da queda da aeronave, com a possibilidade de uma pessoa presa às ferragens. Ao chegarem ao local, os militares constataram que o piloto já havia conseguido sair do avião por conta própria.
O homem relatou aos bombeiros que precisou realizar um pouso forçado logo após a decolagem no aeroporto do município. Ele sofreu apenas um ferimento leve na mão, recebeu atendimento no próprio local, onde foi feito um curativo, e recusou encaminhamento para uma unidade de saúde.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros e do Aeroporto de Guarapari, o avião era experimental e caiu pouco depois de decolar da pista. Com a queda, a aeronave se chocou contra um galpão de uma oficina mecânica, causando danos à estrutura. Parte do teto do imóvel ficou destruído, com a cobertura derrubada. A ocorrência foi registrada em uma área próxima à Rodovia do Sol, que é bastante movimentada.
Ainda conforme os bombeiros, não houve outras vítimas, e a ocorrência foi encerrada após o atendimento inicial. As causas do acidente não foram informadas até o momento.
Gravações feitas por celulares têm permitido o registro de imagens que jamais seriam possíveis em outros tempos. E muitas delas causam comoção Gilles Lambert Unsplash
A queda de um avião no Nepal - na hora em que um passageiro fazia uma live - chamou tanto a atenção que muitos, até hoje, custam em acreditar. Um passageiro filmou, de dentro do avião, a queda da aeronave em 16/1/2023, às 10h05 (2h05 de Brasília). O FLIPAR mostrou e relembra. Reprodução de vídeo redes sociais
A polícia confirmou que as imagens impressionantes são verdadeiras, e identificam passageiros que, de fato, estavam a bordo. Reprodução de vídeo redes sociais
As imagens estavam sendo transmitidas numa live pelo Facebook quando ocorreu a tragédia. Reprodução de vídeo redes sociais
No vídeo, é possível ver que os passageiros estão calmos e não há qualquer indicação de que havia algum problema com o avião. Um deles até sorri. Logo depois, é possível ouvir gritos. A transmissão termina mostrando destroços em chamas. Reprodução de vídeo redes sociais
Dá para ouvir o barulho de um explosão e a imagem é preenchida pelo fogo intenso. Reprodução de vídeo redes sociais
Segundo a BBC, o passageiro que fez a gravação foi o indiano Sonu Jaiswal. Ele e três amigos estavam fazendo uma viagem de passeio. Reprodução de vídeo redes sociais
Num vídeo compartilhado nas redes sociais, o avião foi visto por várias pessoas quando voava baixo sobre uma área residencial. Reprodução de vídeo redes sociais
De repente, o avião fez uma manobra e se inclinou de forma brusca para a esquerda, e então se ouviu uma forte explosão. Reprodução de vídeo redes sociais
O avião era um ATR72 da Yeti Airlines. A companhia aérea nepalesa, fundada em 1998, oferece voos domésticos dentro do Nepal. Conhecida por operar em áreas montanhosas, a empresa é um dos principais meios de transporte aéreo no país, especialmente em regiões remotas.
TMLN123 - wikimedia commons
O voo partiu de Katmandu com 72 pessoas a bordo. A capital do Nepal é um destino turístico famoso por sua rica herança cultural, templos antigos e paisagens montanhosas. A cidade atrai visitantes para o Vale de Katmandu, com locais históricos, templos hindus e budistas, e como ponto de partida para trilhas nos Himalaias.
Wolfgang Reindl por Pixabay
O avião seguia para Pokhara, no oeste do Nepal, a 200 quilômetros de Katmandu. Com 350 mil habitantes, Pokhara é a terceira cidade mais populosa do país. Domínio público
Os investigadores encontraram as caixas-pretas do avião. Os investigadores encontraram as caixas-pretas do avião, o registro de voz da cabine do piloto e o registro de dados do voo. Reprodução de TV
Autoridades afirmam que o piloto não chegou a reportar nenhum problema.Além disso, as condições climáticas eram favoráveis para o voo naquele percurso. Um voo de Katmandu a Pokhara costuma levar cerca de 25 a 30 minutos.
Reprodução de TV
O avião foi encontrado num precipício de 300m de profundidade. E a névoa dificultou os trabalhos da equipe de resgate. A queda de avião ocorreu numa área residencial, mas não houve vítimas em terra. Reprodução de TV
.As equipes recuperaram o telefone no qual o vídeo foi encontrado nos destroços. Este foi o pior acidente da história do Nepal em três décadas. A investigação concluiu que houve falha humana: uma manobra fez o avião perder propulsão e cair. Reprodução de TV