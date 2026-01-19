Avião cai em Guarapari e destrói parte de galpão

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um avião de pequeno porte caiu e atingiu o galpão de uma oficina mecânica no bairro Jardim Bela Vista, em Guarapari, no Espírito Santo, por volta das 7h30 desta segunda-feira (19/1). A aeronave era particular e apenas o piloto estava a bordo. Apesar do impacto, não houve registro de vítimas graves.

De acordo com o G1, o Corpo de Bombeiros foi acionado após a informação da queda da aeronave, com a possibilidade de uma pessoa presa às ferragens. Ao chegarem ao local, os militares constataram que o piloto já havia conseguido sair do avião por conta própria.

O homem relatou aos bombeiros que precisou realizar um pouso forçado logo após a decolagem no aeroporto do município. Ele sofreu apenas um ferimento leve na mão, recebeu atendimento no próprio local, onde foi feito um curativo, e recusou encaminhamento para uma unidade de saúde.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros e do Aeroporto de Guarapari, o avião era experimental e caiu pouco depois de decolar da pista. Com a queda, a aeronave se chocou contra um galpão de uma oficina mecânica, causando danos à estrutura. Parte do teto do imóvel ficou destruído, com a cobertura derrubada. A ocorrência foi registrada em uma área próxima à Rodovia do Sol, que é bastante movimentada.

Ainda conforme os bombeiros, não houve outras vítimas, e a ocorrência foi encerrada após o atendimento inicial. As causas do acidente não foram informadas até o momento.

