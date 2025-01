Turismo em Guarapari impulsiona o mercado imobiliário

Guarapari, localizada no Espírito Santo, tem se consolidado como um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil, atraindo tanto visitantes nacionais quanto estrangeiros. A cidade é reconhecida pelas propriedades terapêuticas de suas areias monazíticas, especialmente na Praia da Areia Preta, que há décadas atraem pessoas em busca de bem-estar.

O turismo em Guarapari tem impulsionado o desenvolvimento da infraestrutura local, incluindo o mercado imobiliário. Novos empreendimentos de alto padrão estão sendo lançados para atender à crescente demanda de um público que busca moradia ou investimentos na região.

Entre os projetos recentes, está o Salt by Grand, desenvolvido pela Grand Construtora. Localizado na Enseada Azul, o empreendimento foi planejado como um resort residencial no terreno do antigo clube de tênis. Com Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 309 milhões, o projeto inclui três torres de 12 andares, totalizando 90 apartamentos com áreas entre 175 m² e 200 m², todos com quatro suítes.

O Salt by Grand oferece uma estrutura de lazer completa no estilo resort, com piscinas, espaços de convivência e ambientes projetados para proporcionar conforto e exclusividade. O projeto arquitetônico, assinado pela Pretti Arquitetura, combina elementos naturais com o ambiente urbano, trazendo a biofilia como um componente central. Jardins, espelhos d'água e uma cascata que conecta os pilotis ao térreo compõem a proposta paisagística assinada por Benedito Abbud, abrangendo um terreno de mais de 7 mil m².

O investimento no Salt by Grand e em outros três projetos planejados na região ultrapassa R$ 500 milhões, com foco no fortalecimento do turismo de negócios, lazer e saúde. A Grand Construtora, responsável pelo projeto do Salt, tem se destacado no mercado imobiliário regional com empreendimentos de alto padrão como o Taj Home Resort, em Vila Velha, e o Una Residence, em Vitória, que estabelecem novos patamares de qualidade e design no Espírito Santo.

Guarapari, com sua beleza natural e forte apelo turístico, tem o potencial de se firmar como um destino de luxo e lazer no litoral capixaba. Inspirada por cidades como Balneário Camboriú, no Sul do Brasil, que se destacaram como referências em turismo de alto padrão, Guarapari pode trilhar um caminho semelhante de desenvolvimento e valorização.

Com investimentos em infraestrutura, hospedagem de qualidade e serviços especializados, a cidade pode atrair visitantes de todo o país, gerando empregos e renda para a população local. O objetivo é criar um ambiente que combine natureza, entretenimento e infraestrutura de qualidade, consolidando Guarapari como um destino estratégico no cenário turístico brasileiro.

“O Salt by Grand foi projetado para atender a uma demanda crescente por imóveis que aliam exclusividade e qualidade de vida, especialmente em locais que oferecem atrativos naturais como a Enseada Azul”, destaca Rodrigo Barbosa, CEO da Grand Construtora.

A construtora mantém o foco na criação de empreendimentos que agregam valor tanto para moradores quanto para investidores, prossegue o executivo, acrescentando que a Grand planeja novos projetos para 2025, explorando oportunidades em mercados regionais e ampliando sua presença no segmento de alto padrão.

Website: https://grandconstrutora.com.br/