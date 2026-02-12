Assine
Saiba quem é Thales Machado, secretário que atirou contra os filhos

Titular da Prefeitura de Itumbiara (GO) atirou contra os dois filhos, de 12 e 8 anos de idade, antes de tirar a própria vida

Gabriel Botelho - Correio Braziliense
Repórter
12/02/2026 19:19

crédito: Reprodução / Instagram

O secretário de Governo de Itumbiara (GO), Thales Machado, de 40 anos, tirou a própria vida depois de atirar contra os dois filhos. O episódio aconteceu na madrugada desta quinta-feira (12/2), em um condomínio onde moravam na cidade. A morte foi confirmada ao Correio pelo diretor de Comunicação de Goiás. O filho mais velho, de 12 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O caçula foi submetido a cirurgia, mas está em estado gravíssimo. 

Machado se apresentava, por meio das redes sociais, como "nascido e criado em Itumbiara, pai, marido e alguém que acredita muito no cuidado com as pessoas". Ele era casado com a filha do prefeito da cidade, Dione Araújo (União). Formado como engenheiro-agrônomo e em administração, era agricultor e também atuava na iniciativa privada. Fazia parte do secretariado da prefeitura desde 2021. 

Planos foram feitos para que o secretário, que havia acabado de lançar pré-candidatura a deputado estadual, se filiasse ao partido do qual o sogro fazia parte, o União Brasil. A informação foi confirmada por Dione à Rádio Módulo FM. Thales também era sócio de cinco empresas, com atuação em setores econômicos distintos, entre eles o ramo de imóveis. 

O secretário acompanhava o prefeito constantemente durante atividades públicas e viagens de trabalho. Ambos aparecem, inclusive, em postagem feita nas redes sociais, ao lado do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), durante viagem para Mumbai, na Índia.

Postagem final feita nas redes 

Nas redes sociais, o secretário fez uma publicação horas antes do crime acontecer. A postagem inclui um vídeo em que aparece com o filho mais novo no colo, enquanto a criança desenha em um caderno. Ele também aparece ao lado do mais velho, enquanto o primogênito participa de um treino de artes marciais. "Que Deus abençoe sempre meus filhos, papai ama muito", dizia o texto da postagem. 

Em uma segunda publicação, Thales teria pedido desculpas e sugerido que a motivação para o acontecido estaria ligada ao final do relacionamento com a esposa e mãe das crianças.  

 
 
 
Investigação em curso por parte da Polícia Civil 

Conforme confirmação da Polícia Civil ao Correio, o caso é investigado como "homicídio consumado e homicídio tentado. Foram seguidos, além disso, de "autoextermínio por parte do autor". Até o momento, segundo a corporação, não há indícios de participação de terceiros. 

A Polícia Civil do estado informou que um inquérito foi instaurado para apurar os fatos ocorridos. A investigação é conduzida pelo Grupo de Investigação de Homicídios de Itumbiara (GIH), responsável por adotar as providências iniciais. 

Busque ajuda

Pessoas que enfrentam sofrimento intenso podem procurar apoio em unidades básicas, Caps, serviços de urgência e no Centro de Valorização da Vida, disponível pelo número 188.

