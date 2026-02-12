Criança baleada em Itumbiara tem morte cerebral confirmada

A criança de 8 anos baleada dentro de casa, em Itumbiara, pelo próprio pai, na madrugada desta quinta-feira (12/2), teve morte cerebral confirmada pelo hospital onde está internada. A unidade de saúde informou que ainda segue o protocolo interno antes de declarar oficialmente o óbito.

Segundo o jornalista Júlio Morais, que acompanha o caso na cidade, moradores aguardam a conclusão dos procedimentos médicos relacionados ao estado de saúde da criança. A confirmação da morte cerebral depende de exames específicos e de etapas previstas em protocolo hospitalar.

"A morte cerebral do menino já foi confirmada por populares e até mesmo no hospital", disse o jornalista que acompanha a cobertura do caso de perto.

Além disso, o corpo de Thales Machado, secretário de Governo da Prefeitura de Itumbiara, foi enterrado no Cemitério Avenida da Saudade. O sepultamento do filho mais velho, de 12 anos, está previsto para as 18h, no mesmo cemitério.

De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado como “homicídio consumado e homicídio tentado, seguidos de autoextermínio por parte do autor”.

Em nota ao Correio, o Hospital Estadual de Itumbiara - São Marcos afirmou "que não divulga informações sobre o estado de saúde de pacientes específicos, em respeito ao sigilo médico, à ética profissional e à legislação vigente, especialmente à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)". O Correio também tenta contato com os familiares das vítimas.

O que aconteceu

O secretário de Governo da Prefeitura de Itumbiara, Thales Machado, de 40 anos, atirou contra os dois filhos e, em seguida, tirou a própria vida. A morte foi confirmada ao Correio pelo diretor de comunicação do estado.

Segundo a Polícia Civil ao Correio, o caso é tratado como “homicídio consumado e homicídio tentado, seguidos de autoextermínio por parte do autor”. A corporação informou que, até o momento, não há indícios de participação de terceiros.

O filho mais velho do secretário, de 12 anos, foi levado ao Hospital Municipal Modesto de Carvalho (HMMC), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com a Secretaria de Comunicação do município, o outro filho, de 8 anos, passou por operação. Thales era genro do prefeito de Itumbiara, Dione Araújo.

Veja a nota do hospital na íntegra:

Assessoria de Comunicação HEI