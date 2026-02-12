Perdi a data do Bolsa Família, e agora? Saiba como sacar o dinheiro

Os beneficiários do Bolsa Família que, por algum motivo, não conseguem sacar o dinheiro na data indicada no calendário ainda podem fazer o saque dentro de um prazo considerável. O valor continua disponível por um período, e é possível fazer a retirada normalmente.

O governo federal estabelece um prazo para que as famílias tenham tempo de acessar o recurso, portanto, a quantia não some da conta no dia seguinte. Entender como esse prazo funciona e quais são as opções de saque é importante para evitar a perda do dinheiro.

Qual o prazo para sacar o Bolsa Família?

O beneficiário tem até 120 dias, o que equivale a cerca de quatro meses, para sacar o valor depois da data em que ele foi depositado, garantindo flexibilidade para quem enfrenta imprevistos. Durante todo esse tempo, o dinheiro fica acessível na conta do Caixa Tem ou disponível para saque com o cartão do programa.

Passado esse período, se o dinheiro não for movimentado, ele é devolvido de forma automática para os cofres do governo. No entanto, isso não significa que a família perdeu o direito ao Bolsa Família. O benefício do mês seguinte será depositado normalmente, desde que o cadastro continue ativo e dentro das regras.

Como sacar o dinheiro após a data?

Aplicativo Caixa Tem: é a forma mais prática. Pelo app, é possível pagar contas, usar o cartão de débito virtual, fazer transferências via Pix ou gerar um código para saque sem cartão em caixas eletrônicos e casas lotéricas.

Casas Lotéricas: basta apresentar um documento de identificação com foto e o cartão do Bolsa Família ou o código gerado no Caixa Tem.

Agências da Caixa: o saque pode ser feito nos caixas de autoatendimento ou diretamente no guichê, com documento e cartão em mãos.

Para evitar futuras preocupações, o ideal é sempre consultar o calendário oficial de pagamentos do Bolsa Família. As datas são organizadas com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada responsável familiar. A consulta pode ser feita no próprio aplicativo Caixa Tem, no app do Bolsa Família ou no site oficial da Caixa Econômica Federal.

