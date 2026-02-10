Assine
Mega-Sena 2971 acumula e vai a R$ 55 milhões; 2 mineiros acertam a quina

Neste concurso, 33 apostas bateram na trave e acertaram cinco dezenas no país. Confira os números sorteados

10/02/2026 22:02

O que dá para comprar com o prêmio de R$ 8 milhões da Mega-Sena?
Mega-sena pode pagar prêmio de R$ 55 milhões na quinta-feira (12/2) crédito: EBC

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2971, sorteadas nesta terça-feira (10/2). Com isso, o prêmio acumulou, e a estimativa é de que chegue a R$ 55 milhões no próximo sorteio, nesta quinta (12/2).

A Mega-Sena 2971 teve as seguintes dezenas sorteadas: 01 - 27 - 39 - 40 - 46 - 56 . Veja as outras loterias sorteadas nesta terça-feira.

Entre os 33 ganhadores da quina da Mega-Sena 2971 tem duas apostas de Minas Gerais. Os jogos foram feitos em Água Comprida (Triângulo) e Belo Horizonte. Ambas as apostas foram simples, com seis dezenas e os sortudos vão receber R$65.041,25.

Resgate do prêmio


Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso prefira comparecer a uma unidade lotérica, será necessário portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

