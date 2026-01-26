Jovem devolve Pix de R$ 200 mil enviado por engano e recebe recompensa

Leandro Pinheiro Silva, de 25 anos, devolveu R$ 200 mil após receber um Pix por engano em uma conta bancária que não movimentava há cerca de quatro anos. O estudante de técnica de enfermagem recebeu R$ 1 mil de recompensa pela honestidade. O caso aconteceu na manhã de sexta-feira (16). A devolução foi concretizada na terça-feira (20).

Segundos após a transferência, o empresário responsável pelo envio ligou desesperado pedindo a devolução do valor. O empresário explicou que havia comprado uma carreta de bovinos e errou o número do destinatário na hora de fazer o pagamento. O valor deveria ir para um produtor rural, mas foi parar na conta do estudante.

Natural de Santa Inês, no Maranhão, Leandro mora atualmente em Goiânia, onde cursa técnica de enfermagem. Ele descobriu a transferência ao receber um e-mail do banco e inicialmente pensou se tratar de propaganda.

O erro ocorreu devido à semelhança entre os DDDs. O número de Leandro ainda possui o código 65, referente a Mato Grosso, embora ele more em Goiás. O empresário digitou o DDD 65 em vez do 66, que também pertence à região mato-grossense.

Devido ao alto valor da transferência, a conta bancária de Leandro foi bloqueada automaticamente pela instituição financeira. O estudante precisou abrir um chamado no banco para contestar o Pix e explicar que se tratava de uma transferência por engano.

O banco enviou a solicitação para análise e liberou a devolução quatro dias depois. A conta bloqueada era a mesma em que Leandro recebe seguro-desemprego.

Preocupado com possíveis consequências legais, o estudante procurou a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência. Ele temia ser penalizado pela demora em devolver o dinheiro. A corporação informou que o registro não era necessário, pois ficar com o valor indevidamente é considerado crime apenas quando há intenção.

Após receber o dinheiro de volta, o empresário demonstrou gratidão pela honestidade de Leandro e pagou uma compensação de R$ 1 mil. "Dinheiro vem, dinheiro vai… Os valores e honestidade não têm preço que pague", declarou o estudante.