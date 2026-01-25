Quem era Leozinho, cantor de pagode morto a tiros na Zona Norte do Rio

O cantor de pagode Leandro Pereira Afonso de Souza, conhecido como Leozinho, morreu aos 38 anos após ser baleado durante um assalto na noite de sexta-feira (23/1), no bairro do Cachambi, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu.

Conhecido na cena do pagode carioca, Leozinho se apresentava com frequência em bares, eventos e casas de samba da Zona Norte. O artista mantinha agenda ativa de shows e tinha uma apresentação marcada para o sábado seguinte à morte.

Nas redes sociais, onde reunia mais de 12 mil seguidores, o cantor compartilhava registros da rotina musical, vídeos e fotos das apresentações. Após a confirmação da morte, as publicações passaram a receber centenas de mensagens de despedida e homenagens.

“Inacreditável, um homem cheio de vida, sempre alegre, sorrindo… vivendo! Que tenha uma boa passagem e que Deus conforte a família e a filhinha dele”, escreveu uma seguidora. Outro comentário dizia: “Triste demais demais. Sem acreditar. Sua passagem aqui foi linda, irmão. Vai em paz”.

Leandro Pereira Afonso de Souza, de 38 anos

Quem era Leozinho, cantor de pagode morto no Rio?

Leozinho era descrito por amigos e fãs como uma pessoa querida e de convivência marcante. Ele deixa a esposa e dois filhos, de 17 e 5 anos.

Segundo familiares, o cantor estava chegando à festa de aniversário do sobrinho quando foi abordado por criminosos ao descer de um carro de aplicativo, na Rua Basílio de Brito. Ele estava acompanhado da esposa e pediu que ela entrasse rapidamente na residência.

Testemunhas relataram que o artista reagiu à ação e foi atingido por três disparos, dois na perna e um na axila. Após o crime, os suspeitos fugiram.

O que se sabe sobre o crime?

A Polícia Militar informou que militares do 3º BPM (Méier) foram acionados para uma ocorrência de roubo, mas, ao chegarem ao local, a vítima já havia sido socorrida por moradores.

De acordo com a Polícia Civil, dois criminosos roubaram uma motocicleta e passaram a cometer assaltos contra pedestres na região. O caso foi registrado na 23ª DP (Méier) e encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga as circunstâncias da morte.

Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre o local do velório e do enterro do músico.