PIAUÍ

Dupla invade velório, atira e ateia fogo em caixão

Os criminosos atearam fogo no caixão e fugiram. As chamas chegaram a atingir a estrutura da residência

24/01/2026 20:52 - atualizado em 24/01/2026 20:57

Adão Rodrigues tinha 27 anos
Adão Rodrigues tinha 27 anos crédito: Polícia Militar/Divulgação

Uma dupla invadiu um velório, atirou e ateou fogo em um caixão na madrugada deste sábado (24/1) no Bairro Água Mineral, em Teresina, no Piauí.

O homem estava sendo velado na residência da família quando dois criminosos chegaram ao local em uma motocicleta preta. Segundo a Polícia Militar, os parentes disseram que os suspeitos entraram na casa e dispararam diversas vezes contra o falecido, identificado como Adão Rodrigues, de 27 anos.

Na sequência, os criminosos atearam fogo no caixão e fugiram. As chamas chegaram a atingir a estrutura da residência. Segundo o portal de notícias local GP1, Adão morreu em razão de uma infecção; ele tinha ligação com uma organização criminosa.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Não há informações sobre quando haverá o novo velório de Adão.

Ninguém foi preso até o momento. Procurada, a assessoria da Polícia Civil do Piauí disse não ter informações sobre a ocorrência.

