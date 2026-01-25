Cantor João Lima é investigado por violência doméstica após denúncia da esposa

Um sequência de imagens feitas por câmeras de segurança dentro da casa do cantor paraibano João Lima e da esposa expõem o cantor em meio a uma série de agressões físicas cometidas contra a companheira, a influenciadora Raphaela Brilhante.

Segundo informações do portal G1, as imagens divulgadas nas redes sociais são analisadas pela Polícia Civil da Paraíba e o caso é investigado como violência doméstica.

Neste sábado (24/1), a vítima procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em João Pessoa. Lá, registrou Boletim de Ocorrência e realizou um pedido de concessão de medidas protetivas. O depoimento dela foi colhido pela delegada Marcela Gonçalves, da Deam-JP, na Central de Polícia Civil da capital paraibana.

Em entrevista ao portal, Dayane Carvalho, advogada da vítima, relata que as agressões começaram na lua de mel do casal. A cerimônia de união aconteceu em novembro de 2025. A defesa relata que não houve registro de violência durante os dois anos de namoro, antes do casamento.

A advogada também relata que partes das agressões aconteceram quando os dois já estavam separados. Raphaela havia pedido por uma separação na relação. Durante esse momento, ela havia voltado à casa dos pais, mas não havia comunicado que sofria agressões.

O Correio tentou contato com a Polícia Civil de João Pessoa, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria. Em caso de retorno, o texto será atualizado. Ao G1, a corporação informou que os detalhes da investigação seguem em segredo, já que as diligências estão em curso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A reportagem também tentou contato com João Lima, mas ainda não obteve resposta. O espaço está aberto para manifestações.