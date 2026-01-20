Justiça reabre investigação sobre morte de PC Siqueira e faz reconstituição

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Polícia Civil de São Paulo realiza nesta terça-feira (20/1) a reconstituição da morte do influenciador digital PC Siqueira. A diligência marca a retomada oficial das investigações, depois da decisão judicial que determinou a reabertura do inquérito, inicialmente concluído como suicídio. A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP).

Paulo Cezar Goulart Siqueira, conhecido como PC Siqueira, foi encontrado morto em seu apartamento, em dezembro de 2023, em São Paulo. À época, laudos da Polícia Técnico-Científica indicaram que a causa da morte foi asfixia mecânica por enforcamento. O inquérito chegou a ser encerrado com a conclusão de suicídio, mas passou a ser questionado pela família e pelo Ministério Público de São Paulo.

A família e o Ministério Público pediram a reabertura do caso apontando inconsistências técnicas nos exames periciais e em contradições apontadas em depoimentos colhidos durante a apuração inicial. Diante disso, o Ministério Público optou por não solicitar o arquivamento do caso e determinou novas diligências.

Com a retomada das investigações, a Polícia Civil passou a trabalhar com três linhas principais: suicídio, instigação ao suicídio e homicídio com simulação de suicídio. Segundo os advogados da família, nenhuma hipótese pode ser descartada neste momento.

A reconstituição ocorre no próprio edifício onde o influenciador morava e é conduzida por peritos da Polícia Científica, com acompanhamento de agentes do 11º Distrito Policial (Santo Amaro). Foram intimados a participar uma vizinha, o síndico do prédio e a ex-namorada de PC Siqueira, que estava no apartamento no dia da morte.

A ex-namorada, no entanto, não vai comparecer à diligência. Por meio de sua defesa, ela informou que reside atualmente no Rio de Janeiro e está amamentando um bebê recém-nascido. Segundo a polícia, a versão apresentada por ela anteriormente será considerada na reprodução simulada dos fatos.

De acordo com depoimentos prestados durante a investigação, PC Siqueira teria manifestado intenção de tirar a própria vida na frente da ex-companheira, que relatou ter tentado impedir o ato antes de sair do apartamento em busca de ajuda. Uma vizinha acionou o Samu, que orientou tentativas de reanimação, e a Polícia Militar foi chamada em seguida.

O Ministério Público também solicitou a nova oitiva de testemunhas e a realização de acareações para esclarecer divergências entre relatos, além de perícias complementares. Segundo a Promotoria, esses procedimentos são necessários para esclarecer pontos ainda considerados obscuros no caso.

PC Siqueira foi um dos pioneiros da produção de conteúdo digital no Brasil, alcançando grande popularidade no YouTube a partir do fim dos anos 2000. Ele também apresentou programas em emissoras como a MTV e teve forte presença nas redes sociais.

Nos últimos anos, o influenciador enfrentou crises pessoais e se tornou alvo de investigações após denúncias envolvendo mensagens privadas vazadas em 2020. Laudos periciais posteriores não identificaram material ilegal em seus dispositivos apreendidos, e o procedimento não teve conclusão judicial antes de sua morte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até o momento, não há suspeitos formalmente identificados. As autoridades afirmam que as investigações seguem em andamento e que novas conclusões só serão divulgadas após a finalização das diligências determinadas pela Justiça.