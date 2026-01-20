Justiça reabre investigação sobre morte de PC Siqueira e faz reconstituição
Polícia Civil apura diferentes hipóteses depois de discordâncias sobre a conclusão inicial do caso
compartilheSIGA
A Polícia Civil de São Paulo realiza nesta terça-feira (20/1) a reconstituição da morte do influenciador digital PC Siqueira. A diligência marca a retomada oficial das investigações, depois da decisão judicial que determinou a reabertura do inquérito, inicialmente concluído como suicídio. A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Paulo Cezar Goulart Siqueira, conhecido como PC Siqueira, foi encontrado morto em seu apartamento, em dezembro de 2023, em São Paulo. À época, laudos da Polícia Técnico-Científica indicaram que a causa da morte foi asfixia mecânica por enforcamento. O inquérito chegou a ser encerrado com a conclusão de suicídio, mas passou a ser questionado pela família e pelo Ministério Público de São Paulo.
Leia Mais
A família e o Ministério Público pediram a reabertura do caso apontando inconsistências técnicas nos exames periciais e em contradições apontadas em depoimentos colhidos durante a apuração inicial. Diante disso, o Ministério Público optou por não solicitar o arquivamento do caso e determinou novas diligências.
Com a retomada das investigações, a Polícia Civil passou a trabalhar com três linhas principais: suicídio, instigação ao suicídio e homicídio com simulação de suicídio. Segundo os advogados da família, nenhuma hipótese pode ser descartada neste momento.
A reconstituição ocorre no próprio edifício onde o influenciador morava e é conduzida por peritos da Polícia Científica, com acompanhamento de agentes do 11º Distrito Policial (Santo Amaro). Foram intimados a participar uma vizinha, o síndico do prédio e a ex-namorada de PC Siqueira, que estava no apartamento no dia da morte.
A ex-namorada, no entanto, não vai comparecer à diligência. Por meio de sua defesa, ela informou que reside atualmente no Rio de Janeiro e está amamentando um bebê recém-nascido. Segundo a polícia, a versão apresentada por ela anteriormente será considerada na reprodução simulada dos fatos.
De acordo com depoimentos prestados durante a investigação, PC Siqueira teria manifestado intenção de tirar a própria vida na frente da ex-companheira, que relatou ter tentado impedir o ato antes de sair do apartamento em busca de ajuda. Uma vizinha acionou o Samu, que orientou tentativas de reanimação, e a Polícia Militar foi chamada em seguida.
O Ministério Público também solicitou a nova oitiva de testemunhas e a realização de acareações para esclarecer divergências entre relatos, além de perícias complementares. Segundo a Promotoria, esses procedimentos são necessários para esclarecer pontos ainda considerados obscuros no caso.
PC Siqueira foi um dos pioneiros da produção de conteúdo digital no Brasil, alcançando grande popularidade no YouTube a partir do fim dos anos 2000. Ele também apresentou programas em emissoras como a MTV e teve forte presença nas redes sociais.
Nos últimos anos, o influenciador enfrentou crises pessoais e se tornou alvo de investigações após denúncias envolvendo mensagens privadas vazadas em 2020. Laudos periciais posteriores não identificaram material ilegal em seus dispositivos apreendidos, e o procedimento não teve conclusão judicial antes de sua morte.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Até o momento, não há suspeitos formalmente identificados. As autoridades afirmam que as investigações seguem em andamento e que novas conclusões só serão divulgadas após a finalização das diligências determinadas pela Justiça.