SÓ NA TRANQUILIDADE

Vídeo: casal é abordado pela PM por "saliência" na praia do Arpoador

Ocorrência aconteceu à noite, com a praia movimentada; policiais orientaram os envolvidos e não houve condução à delegacia

19/01/2026 20:06 - atualizado em 19/01/2026 20:06

Vídeo: casal é abordado pela PM após
Vídeo: casal é abordado pela PM após crédito: Tupi

Um casal foi flagrado por policiais militares durante um momento íntimo na praia do Arpoador, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A ocorrência aconteceu durante a noite de domingo (18/01), período em que o local ainda permanecia movimentado por banhistas e famílias, incluindo muitas crianças.

De acordo com informações do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM), equipes realizavam patrulhamento de rotina na região quando identificaram a situação e realizaram a abordagem dos envolvidos.

Policiais orientaram o casal no local

Segundo o comando do RECOM, os agentes orientaram o casal quanto à conduta em local público. Não houve registro de condução à delegacia, nem aplicação de medidas administrativas no local.

A corporação reforça que o patrulhamento segue intensificado em pontos turísticos da cidade, principalmente durante a noite e nos fins de semana, para garantir a segurança e o uso adequado dos espaços públicos.

casal policia praia rio-de-janeiro sexo

