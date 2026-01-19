Quem são os técnicos de enfermagem suspeitos de matar pacientes em hospital

Os três técnicos de enfermagem suspeitos de matar três pacientes em um hospital particular do Distrito Federal foram identificados como Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, 24 anos, Marcela Camilly Alves da Silva, 22, e Amanda Rodrigues de Sousa, 28. O homem é investigado por administrar medicamentos, em altas doses, em pessoas internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para matá-las. Em um dos casos, não obtendo êxito no crime, aplicou desinfetante na veia de uma das vítimas. Marcela e Amanda são investigadas por negligência e coautoria.

Nas redes sociais, Marcos se apresenta como um homem casado e frequentador da igreja Congregação Cristã Brasil. Segundo os investigadores, ele atuava há pelo menos cinco anos como técnico de enfermagem — destes, um foi no Hospital Anchieta, onde os crimes ocorreram. Também estudante de fisioterapia, o rapaz começou a trabalhar em na UTI neonatal de outra instituição particular após ser demitido diante das suspeitas da Comissão de Óbitos do Anchieta.

Conforme apontam as investigações, Amanda trabalhava em outro setor do hospital, mas era amiga de longa data de Marcos. No Instagram, ela se apresenta como mãe, cristã, intensivista e instrumentadora cirúrgica. Já Marcela era nova na instituição e recebia instruções do técnico acerca do serviço no setor. Em 2022, ela foi aprovada em uma das etapas de um processo seletivo de jovem aprendiz do Hospital da Criança de Brasília.

Os três serão indiciados por homicídios dolosos qualificados por meio insidioso, visto que as vítimas não sabiam estar recebendo a substância, tampouco poderiam se defender, considerando que estavam acamadas. A pena varia de 12 a 30 anos. Enquanto o técnico vai responder pelos três crimes, Marcela e Amanda responderão por coautoria em apenas dois, pois não estavam presentes em uma das ocorrências.