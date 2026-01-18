Assine
RISCOS GEO-HIDROLÓGICOS

Sudeste concentra metade dos alertas de desastres emitidos em 2025, diz Cemaden

Manaus, São Paulo e Petrópolis foram as cidades com mais notificações emitidas no ano passado

18/01/2026 13:39

Tanto o número de notificações quanto o de ocorrências são mais baixos do que os registrados em anos anteriores crédito: Vita Leonis/Unsplash

O Sudeste do país concentrou quase metade dos alertas de desastres emitidos em 2025. De 2.505 notificações, 1.232 foram para a região. Do total de avisos, 1.395 foram relacionados a chuvas, como inundações e enxurradas, e 1.110 a riscos como os de deslizamentos. Os dados foram divulgados na última sexta-feira (16/1).

A informação é do Centro Nacional de Monitoramento e Desastres Naturais (Cemaden) e considera 415 municípios do Sudeste monitorados pelo centro, entre 1.133 acompanhados em todo o país, número que também foi aumentando desde 2011, ano de criação do órgão. Já o número de recorrências também teve proporção similar no Sudeste do país, com 642 das 1.493 ocorrências registradas, cerca de 43% do total.

 

“Mesmo com a redução observada em 2025, o volume foi significativo. Logo, é fundamental o monitoramento contínuo, incluindo manutenções das redes observacionais e ações de redução de riscos, de modo a tornar as cidades e as populações mais resilientes aos eventos extremos de chuvas”, avalia a diretora do Cemaden, Regina Alvalá. “Destaca-se ainda que a região Sudeste do Brasil, que concentrou quase 50% dos alertas é também a região que inclui o maior número de municípios monitorados e de população exposta aos riscos de desastres geo-hidrológicos”, explica.

A situação é esperada pelo Cemaden por causa da combinação de fatores como a frequência de chuvas intensas, a densidade urbana e populacional e a quantidade de municípios monitorados na região.

Manaus, São Paulo e Petrópolis foram as cidades com mais notificações emitidas no ano passado, com 69, 49 e 30 alertas, respectivamente. No estado paulista, há ainda Ubatuba (23), Santo André (21), São Sebastião (17) e Guarulhos (17) entre os municípios com mais avisos.

Tanto o número de notificações quanto o de ocorrências são mais baixos do que os registrados em anos anteriores. Os recordes desde a época da criação do centro, em 2011, ocorreram em 2024 para os alertas, com 3.620 emitidos, e em 2022 para os registros de ocorrências, com 1.984.

Apesar disso, o centro indica que há uma tendência de aumento na ocorrência de desastres, tanto pela melhor capacidade de registro quanto pela intensidade de eventos extremos.

Entre as ocorrências de desastres registradas, 68%, ou 1.014, foram relacionadas a chuvas fortes, e quase nove de cada dez registros foram classificados como de pequeno porte, com danos localizados em ruas e bairros.

alerta cemaden chuva desastres-naturais sudeste

