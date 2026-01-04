Assine
SÃO PAULO

Bebê é atingida por bala perdida no Réveillon

Família estava num sobrado quando a filha começou a chorar sem parar. Pais encontraram a bala no carrinho da bebê

Folhapress - Notícias
04/01/2026 15:37

Bebê de 11 meses foi atingida por bala perdida
Bebê de 11 meses foi atingida por bala perdida crédito: Jeniffer de Souza Freitas/Arquivo Pessoal

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - Uma bebê de 11 meses foi atingida por uma bala perdida durante um jantar de Réveillon na zona Leste de São Paulo.

Família estava na casa de amigos no Conjunto Habitacional Inácio Monteiro, no bairro de Cidade Tiradentes. A bebê Esther Vitória estava dormindo no carrinho, ao lado da mesa, quando foi atingida por um tiro, pouco antes da meia-noite, na quarta-feira (31/12).

A mãe da criança, a cabeleireira Jeniffer de Souza Freitas relatou ao UOL que ouviu um "estralo bem alto". Em seguida, a filha "começou a gritar muito".

"Não era nem um choro. Meu esposo a pegou, mas ela não parava", disse Jeniffer.

A mãe disse que a família pensou que a bebê havia sido mordida por um bicho. Ao olhar a criança, perceberam que havia uma mancha vermelha na barriga dela. "Quando eles mexeram no carrinho, a bala caiu no chão", afirmou.

Jeniffer Freitas afirmou que a família estava no terceiro andar de um sobrado, em uma área para churrasco. A mãe contou à reportagem que a polícia acredita que alguém deu um tiro para o alto e bala atingiu a bebê.

Esther Vitória foi levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e depois transferida para um hospital. A criança está tomando antibiótico e anti inflamatórios e passa bem, segundo a mãe. "Estamos incrédulos, a gente nunca viu uma coisa dessas", afirmou. "As pessoas perderam a consciência de como se divertir."

Boletim de ocorrência registrou que a criança foi socorrida no Hospital Cidade Tiradentes, onde passou por atendimento médico. "Um projétil foi apreendido e o caso foi registrado como disparo de arma de fogo e lesão corporal no 49° DP (São Mateus)", afirmou a Polícia Civil de São Paulo.

