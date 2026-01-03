Assine
DESTILADO ADULTERADO

Homem morre na Bahia por intoxicação por bebida com metanol

Ele e outras seis pessoas, todas moradoras de Ribeira do Pombal (BA), foram internadas no final de dezembro com suspeita de intoxicação

03/01/2026 17:09

O metanol é inflamável e incolor e tem grande potencial de intoxicação
O metanol é inflamável e incolor e tem grande potencial de intoxicação crédito: Reprodução/Freepik

Um homem de 31 anos morreu nessa sexta-feira (2/1) na Bahia por intoxicação de metanol. A informação foi confirmada pela secretaria estadual da Saúde neste sábado (3/1).

Ele e outras seis pessoas, todas moradoras de Ribeira do Pombal (BA), foram internadas no final de dezembro com suspeita de intoxicação por metanol. Em seguida, a Polícia Civil comprovou que o grupo consumiu bebida alcoólica adulterada.

 

Na quarta-feira (31/12), o Ministério da Saúde enviou à Bahia uma remessa de cem ampolas de etanol fomepizol, substância utilizada em casos de intoxicação por metanol.

Das 7 vítimas, 4 tiveram alta hospitalar, e 2 seguem internadas no Instituto Couto Maia, em Salvador.

A Polícia Civil da Bahia investiga o caso e já fechou um estabelecimento comercial suspeito de vender as bebidas consumidas pelo grupo.

Das 7 pessoas contaminadas, 6 eram mulheres e participavam de uma festa de noivado. O grupo teve sintomas semelhantes após consumir bebida alcoólica, como:

  • vômitos
  • náuseas
  • tonturas
  • sensação de desmaios
  • falta de ar
  • visão turva

Após o episódio, a Prefeitura de Ribeira do Pombal publicou um decreto para proibir a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas destiladas em todo o município até 5 de janeiro.

O decreto estabelece que a proibição se aplica a todos os estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes, eventos públicos ou privados e comércio ambulante.

O que é metanol?

O metanol é uma substância química tóxica, encontrada em produtos como anticongelante e limpador de para-brisa, que tem aparência e gosto semelhantes ao álcool comum, tornando sua identificação no consumo quase impossível.

A ingestão do metanol acarreta graves riscos à saúde, podendo causar cegueira, coma e morte, motivo pelo qual as autoridades de saúde alertam para evitar o consumo de bebidas destiladas de origem desconhecida.

Em caso de suspeita de intoxicação, a busca por atendimento médico deve ser imediata, pois os sintomas -como fortes dores abdominais, tontura e confusão mental- exigem tratamento nas primeiras seis horas para evitar complicações.

